Рублю пообещали быстрый взлет
Российская валюта в ближайшие годы будет укрепляться. Курс рубля растет и может достичь 60 рублей за доллар.
"С точки зрения развивающихся рынков, рубль - достаточно крепкая валюта. Экономическое положение нашей страны сейчас устойчиво, есть профицит бюджета, цены на нефть стабильны. Санкционная политика постепенно ослабевает, и мировое сообщество начинает нас принимать", - приводит URA.ru мнение руководителя департамента по работе с клиентами компании "Церих кэпитал менеджмент" Сергея Королева.
Эксперт считает, что справедливая цена – примерно 62 рубля за доллар. Однако в течение нескольких лет, если текущий тренд продолжится, курс рубля может дойти и до отметки 60.
В последние дни курс рубля демонстрирует устойчивость по отношению к доллару и евро. Свою роль играют интерес инвесторов к российским активам и рост цен на нефть. Курсы валют, установленные Центробанком на 10 апреля: доллар США – 64,77 рубля, евро – 72,97 рубля.
По мнению эксперта, угрозой могут стать лишь новые санкции либо избыток предложения нефти на рынке. Если таких рисков не появится, в скором времени можно ожидать курса 64 рубля за доллар.
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