Рублю пообещали быстрый взлет

Курс рубля в ближайшее время будет укрепляться. Мировое сообщество меняет свое отношение к России, санкционное давление ослабевает.

Российская валюта в ближайшие годы будет укрепляться. Курс рубля растет и может достичь 60 рублей за доллар.

"С точки зрения развивающихся рынков, рубль - достаточно крепкая валюта. Экономическое положение нашей страны сейчас устойчиво, есть профицит бюджета, цены на нефть стабильны. Санкционная политика постепенно ослабевает, и мировое сообщество начинает нас принимать", - приводит URA.ru мнение руководителя департамента по работе с клиентами компании "Церих кэпитал менеджмент" Сергея Королева.

Эксперт считает, что справедливая цена – примерно 62 рубля за доллар. Однако в течение нескольких лет, если текущий тренд продолжится, курс рубля может дойти и до отметки 60.

В последние дни курс рубля демонстрирует устойчивость по отношению к доллару и евро. Свою роль играют интерес инвесторов к российским активам и рост цен на нефть. Курсы валют, установленные Центробанком на 10 апреля: доллар США – 64,77 рубля, евро – 72,97 рубля.

По мнению эксперта, угрозой могут стать лишь новые санкции либо избыток предложения нефти на рынке. Если таких рисков не появится, в скором времени можно ожидать курса 64 рубля за доллар.