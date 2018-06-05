Раскрыто имя самого богатого человека в России
Предприниматель обогнал акционера "Силовых машин" Алексея Мордашова. Благодаря подорожанию акций компании состояние Владимира Лисина возросло до 20,19 миллиарда долларов.
В свою очередь Мордашов "застолбил" вторую строчку рейтинга богатейших россиян. По последним данным, его состояние оценивается в 20,18 миллиарда долларов.
Тройку лидеров закрыл управленец Леонид Михельсон. По расчетам экспертов, его активы составляют 19 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.
Стоит отметить, что Мордашов продержался на лидирующей позиции в этом перечне более 260 дней. Его предшественником был президент "Норникеля" Владимир Потанин, который не покидал первое место почти 400 дней.
Однако рекорд по продолжительности пребывания в качестве лидера списка установил Алишер Усманов. Он уверенно возглавлял рейтинг богатейших россиян 670 дней.
В мировом рейтинге самых состоятельных людей первая тройка российских миллиардеров занимает 45-е, 46-е и 51-е места соответственно. Возглавляет топ основатель Amazon Джеффри Безос, чье состояние достигает 138 миллиардов долларов.
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