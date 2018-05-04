Товары для дачников со скидкой

С началом весны и приходом тепла горожане устремляются на дачи. Работы там непочатый край: привести в порядок участок после зимы, высадить рассаду, да и дела по дому никто не отменял. Естественно, все это требует определенных денежных вложений. Как привести в порядок дачу, но при этом сэкономить? Dni.Ru подготовили для вас очередную подборку дисконтных предложений в интернет-магазинах.

Скидку при покупке у онлайн-продавцов дают промокоды - специальные комбинации букв и чисел. На нашем сайте представлен агрегатор промокодов, с помощью которого можно подобрать дисконтную комбинацию в конкретном интересующем вас магазине. В сегодняшней подборке промокодов речь пойдет о скидках на товары для дачи и сада.

Дисконт 10% на товары для дачников предоставляет строительный гипермаркет OBI. В каталоге компании – более 50 тысяч наименований инструментов, оборудование для сада и дачи от ведущих мировых производителей. И все это качественно и по доступным ценам.

Особая гордость OBI – товары в разделе "Сад и досуг". Приятное дополнение – подробные инструкции, рекомендации и советы для дачников от ведущих специалистов и экспертов. Вы сможете воплотить в жизнь любые ландшафтные и дизайнерские решения.





Категорий представленных в каталоге онлайн-магазина товаров огромное множество. Садовая мебель, растения и семена, уход за растениями и выращивание растений, мангалы, грили, барбекю, водоснабжение садового участка. камины и печи, лакокрасочные материалы, хозяйственные товары – уборочный инвентарь, лестницы и стремянки и прочее.

В свою очередь, интернет-магазин Furnish дает скидку по промокоду 5% на все покупки, в том числе в категории дача и сад. В каталоге компании – уличные светильники, декор для дачи и сада, летняя кухня, кресла, стулья и табуреты, столы и столики для сада, комплекты уличной мебели, шезлонги и лежаки, скамейки, системы хранения для улицы, тенты и зонты, для пикника, гамаки, качели.

В компании представлены только самые стильные и качественные товары, которые помогут сделать вашу дачу удобной и стильной. Всего в каталоге более 50 тысяч предметов мебели и декора. Новые поступления бывают практически каждый день. Купленные в интернет-магазине товары могут доставить по России, Белоруссии и Казахстану.





Нужны строительные материалы для дачи? Добро пожаловать в интернет-магазин стройматериалов Homex.ru. По промокоду покупателю предоставляется скидка в размере 5% на товары в категории свет. Кроме того, в каталоге продавца представлены различные виды керамической плитки, моизаики, керамогранита, напольных покрытий и сопутствующих товаров.

Последний магазин в нашей сегодняшней подборке - Велострана.ру. Велосипед – один из самых популярных видов транспорта. На сайте продавца представлены горные, женские, детские, подростковые, складные велосипеды. А также аксессуары, запчасти, экипировка и инструменты. Своего "железного коня" найдет здесь каждый.

Как пользоваться промокодами? Заходите в специальный раздел на сайте Dni.Ru, находите нужный магазин, кликаете по кнопке "Открыть промокод". Далее идете на сайт продавца, выбираете желаемый товар, кладете в корзину, а затем кликаете на нее и начинаете оформлять заказ. Найдите специальное поле для промокода. Туда и нужно ввести скидочную комбинацию. Если она верна, то вся сумма заказа будет пересчитана в меньшую сторону или вам автоматически будет предоставлен бонус.