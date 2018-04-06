Гаджеты, еда и подарки: что купить со скидкой в апреле

Шопинг может быть не только приятным, но и очень выгодным занятием. Каждый продавец хочет привлечь как можно больше клиентов в свой магазин, предоставляя скидки и всевозможные бонусы. В эпоху онлайн-шопинга все большую популярность приобретают промокоды – дисконтные комбинации, благодаря которым можно покупать товары с существенной выгодой. Dni.Ru подготовили для вас очередную подборку самых интересных предложений в интернет-магазинах.

В специальном агрегаторе промокодов на нашем сайте можно найти большое количество дисконтов для самых разных товаров. Бытовая техника, электроника, одежда, предметы домашнего обихода, детские товары – все это и многое другое можно приобрести со значительной экономией в онлайн-магазинах. Для этого нужно всего лишь ввести промокод – специальную скидочную комбинацию из букв и чисел.

Скидки 7% на весь ассортимент по промокоду читателям Dni.Ru предоставляет крупная федеральная розничная сеть "Связной". В интернет-магазине ритейлера можно найти технику на любой вкус и кошелек: смартфоны, в том числе последних моделей, планшеты, ноутбуки, навигаторы и многое другое.

Большой выбор представлен и в категории "Аксессуары": чехлы, зарядные устройства, карты памяти, наушники. Действует промокод и на ассортимент бытовой техники: пылесосы, кофемашины, чайники и прочую утварь. Все это можно приобрести с семипроцентной скидкой.

В свою очередь, интернет-магазин вкусной, здоровой и натуральной пищи Grow Food дает скидку по промокоду в размере 200 рублей. Главное преимущество интернет-магазина – заказ можно сбалансировать и настроить по своему усмотрению в зависимости от потребностей. Особенно полезной эта функция будет для любителей фитнеса и профессиональных спортсменов.





Как это работает? Просто выбираете необходимый тариф, исходя из представленных параметров, а затем ждете бесплатную доставки. Она осуществляется в утреннее время с 8:00 до 12:00 или в вечернее – с 20:00 до 23:00. 2-3 недели питания с Grow Food – и вы достигнете поставленных результатов!

Привлекательную скидку для всех ценителей домашнего уюта и комфорта приготовил интернет-магазин MELEON. По промокоду можно получить дисконт в размере 10% от общей стоимости покупки во всех категориях. Это один из крупнейших онлайн-ретейлеров России, ежемесячно его услугами пользуются более 20 тысяч человек.

На сайте продавца представлен огромный и постоянно обновляющийся ассортимент от лучших производителей. Товары для дома и сада, кухни и ванной комнаты, тренажеры, детские товары, товары для отдыха и активного образа жизни. Кроме того, нужные вещи в MELEON смогут приобрести автомобилисты, любители гаджетов и электроники. У магазина действуют тысячи пунктов выдачи по всей России, поэтому можете не сомневаться: ваш заказ в целости и сохранности дойдет в любую, даже самую отдаленную точку страны.

Самый выгодное дисконтное предложение в нашей сегодняшней подборке – 15% дисконт на любую покупку в магазине подарков-впечатлений P.S.BOX. P.S.BOX – это красивая коробочка формата А5, в которой находится каталог с описанием всех входящих в подарок услуг и сертификат на получение услуги.

Публикация от PS-Box.ru официальный аккаунт (@p.s.box) 3 Янв 2018 в 8:00 PST

Подарок можно приобрести в следующих категориях: подарочные сертификаты SPA, подарки для двоих, увлекательные хобби, экстрим и приключения, впечатления для гурманов, детские приключения и индивидуальный HandMade-подарок.

Пользоваться агрегаторами промокодов на сайте Dni.Ru очень просто. Заходите в соответствующий раздел, выбираете интересующий магазин, открываете дисконтную комбинацию, копируете, а затем вводите ее в специальное поле при оформлении заказа на сайте. Все очень просто. Удачных покупок!