Главные скидки апреля в интернет-магазинах

Весна – время скидок и головокружительных дисконтов. Купить самые лучшие товары по привлекательным ценам могут читатели Dni.Ru. Специально для вас мы подготовили очередную подборку самых выгодных предложений в интернет-магазинах.

Дисконт на покупку можно получить с помощью промокода. Это комбинация из букв и чисел, которая автоматически снижает стоимость покупки при ее вводе на сайте интернет-магазина. Помимо снижения стоимости товара, купоны могут давать приятные бонусы, к примеру, бесплатную доставку. В нашей сегодняшней подборке – подарки для всей семьи, швейцарские часы, люстры и светильники, а также "умные" товары для детей.

Так, интернет-магазин подарков Magicmag дает скидку 5% на все заказы по промокоду. Magicmag – это магазин прикольных и необычных вещей, где можно найти яркие и запоминающиеся подарки для друзей, родных и близких. Огромный ассортимент не оставит никого равнодушным: в каталоге интернет магазина подарки для мужчин (папе, мужу, другу), женщин (матери, жене, бабушке, подруге). Сладкоежки приятно удивятся выбору вкусных подарков: сладкие консервы, чай, кофе, шоколад.

Также в ассортименте огромный выбор аксессуаров: браслеты и подвески, значки и броши, серьги, поясные и складные сумки, рюкзаки, косметички и несессеры, а также кошельки, брелоки и зонты. Кроме того, можно найти товары для кухни, дома, работы и учебы и даже гаджеты и комплектующие.





В свою очередь, интернет-магазин люстр и светильников Svetodom дает скидку 10% на весь товарный ряд. В каталоге продавцы огромное количество люстр, светильников, ламп, розеток, выключателей и светодиодов, а также других электро аксессуаров на любой вкус.

Также всегда в наличии подвесные светильники, бра, споты и уличные светильники, прожекторы, встраиваемые светильники, подсветки для картин. Все товары от известных и надежных производителей – ODEON LIGHT, LIGHT STAR, NOVOTECH, DEGRAN.

Привлекательную скидку по промокоду для читателей Dni.Ru предоставляет и интернет-магазин часов "Консул" – 15% на все часы бренда Raymond Weil. Ценителям стильных и качественных вещей обязательно понравится 15%-я скидка по промокоду на часы бренда Raymond Weil от интернет-магазина "Консул".

На сайте можно найти широкий ассортимент швейцарских часов, произведенных ведущими мировыми компаниями. Онлайн-магазин предлагает своим клиентам не только качественный товар, но и высокий уровень обслуживания. Обратиться за помощью можно в 12 специализированных сервис-центров.





Для самых маленьких в нашей сегодняшней подборке - интернет-магазин товаров для развития детей "Умница". По промокоду можно получить скидку 10% на весь ассортимент. Вся продукция разделена по возрасту ребенка. Товары в каталоге разделены на четыре больших категории: от 0 до 1 года, от 1 года до 2, от 2 до 3, от трех лет и старше.

Для каждой категории предусмотрены свои программы развития интеллекта. Кроме того, в каталоге представлено множество курсов по английскому языку, развитию речи и чтения, эмоционального интеллекта и социализации, мышлению, математики и логики, творчеству и музыки.

Воспользоваться промокодами очень просто. Для этого нужно зайти в соответствующий раздел, выбрать интересующий магазин, открыть дисконтную комбинацию, скопировать ее, а затем ввести в специальное поле при оформлении заказа на сайте. Все очень просто. Удачных покупок!