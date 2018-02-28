Главные скидки недели в онлайн-магазинах

Что может быть лучше хорошей покупки, которая будет радовать вас долгое время? Только хорошая покупка по самой выгодной цене! Dni.Ru подготовили для вас очередную подборку самых интересных скидочных предложений в интернет-магазинах.

Постоянные читатели Dni.Ru знают, что на нашем сайте можно найти большое количество промокодов – специальных цифровых или числовых комбинаций, которые позволяют делать покупки в онлайн-магазинах по выгодной цене.

Ассортимент товаров, которые можно купить по промокоду, весьма обширен. Здесь и бытовая техника с гаджетами и всевозможной электроникой, игрушки, одежда, товары для дома и многое другое.

Начнем нашу очередную подборку с интернет-магазина Huawei Honor. Huawei – один из крупнейших в мире производителей электроники. Продукцию компании ценят за хорошее сочетание цены и качества.

Выгодное предложение от Huawei Honor вряд ли оставит равнодушным любителей качественных гаджетов. Онлайн-магазин предоставляет скидку 1000 рублей на смартфоны и планшеты по специальному промокоду.

Всего на сайте представлено 12 моделей современных смартфонов на любой вкус и кошелек. Так, Honor 6C pro стоит 10990 рублей, Honor 6A – 8490, Honor 8 Lite – 12990. Вместе с каждой моделью покупатель получает подарок.

Есть из чего выбрать и желающим приобрести планшет. Huawei MediaPad M3, Huawei MediaPad М3 Lite 10 – эти и многие другие модели представлены на сайте онлайн-магазина.

Покупать с выгодой читатели сайта Dni.Ru могут и в онлайн-магазине МТС. На сайте одного из крупнейших российских операторов сотовой связи можно найти широкий выбор аксессуаров для телефонов и портативной техники. На весь ассортимент действует скидка по промокоду в размере 10%.

Покупатели могут приобрести проводную и беспроводную гарнитуру, карты памяти, защитные пленки для экрана, сетевые зарядные устройства, внешние жесткие диски, компьютерные мыши, батарейки, держатели и многое другое.

А специально для мужчин, которые хотят порадовать любимых дам, в Мосцветторге продолжает действовать скидка по промокоду в размере 10% на раздел "14 февраля". Яркий и красивый букет лучше всего выразит ваши чувства к своей половинке.

Мосцветторг предоставляет своим покупателям уникальный ассортимент и качественный уровень обслуживания. Заказ на сайте доступен 24 часа семь дней в неделю.

Выгодные предложения можно найти и на сайте онлайн-магазина одежды для женщин, детей и подростков Mamsy. В мультибрендовом каталоге представлены детские костюмы, комбинезоны, платья и пижамы для самых маленьких – от 0 до 14 лет.

Женщины без труда смогут выбрать для себя модные и удобные наряды всех размеров. В ассортименте также товары для домашнего использования - постельное белье, текстиль, чехлы и многое другое. В дополнение идет богатый набор аксессуаров – шапочки, очки, ремни, шарфы и платочки.

В каталоге Mamsy – максимально выгодные цены. А скидка по промокоду в размере 300 рублей при общей сумме заказа от четырех тысяч сделает покупки в онлайн-магазине еще более приятными.

Как же пользоваться дисконтными предложениями на сайте Dni.Ru? Все очень просто. Зайдите в специальный раздел, выберите интересующий вас магазин, кликните на кнопку "Открыть промокод", а затем скопируйте появившуюся на экране скидочную комбинацию.

Затем зайдите на сайт магазина, найдите нужные товары, поместите их в корзину, а затем перейдите к оформлению заказа и введите промокод в специальное поле. Если комбинация верна, то сумма к оплате будет моментально пересчитана в меньшую сторону. Приятных покупок!