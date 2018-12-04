Кремль сжалился над терпящей бедствие Украиной
Представитель Кремля напомнил слова президента России Владимира Путина, который ранее заявлял, что о прекращении транзита через украинскую территорию после запуска второго "потока" речи не идет. "Собственно, этот транзит – он будет дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны", - пояснил Песков.
Строительство "Северного потока – 2" входит в завершающую стадию. Газопровод будет проложен в обход Украины – по дну Балтийского моря в Европу. Линия пройдет в территориальных водах России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Строительные работы планируется завершить в конце 2019-го, начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года.
Украинские власти с ужасом смотрят в ближайшее будущее. Запуск газопровода и сокращение объемов транзита через Незалежную приведет к серьезным потерям для бюджета страны: по подсчетам экспертов, Украина не досчитается 10% поступлений. Это те деньги, которые Москва платит Киеву за транзит голубого топлива в Евросоюз. Для находящейся в состоянии тяжелейшего кризиса украинской экономики это будет серьезным ударом.
После государственного переворота 2014 года на Украине и прихода к власти антироссийски настроенных политиков Москва активизировала работы по созданию альтернативных маршрутов доставки газа. Помимо "Северного потока – 2", Россия ведет строительство газопровода "Турецкий поток". Он пройдет по дну Черного моря, достигнет территории Турции и продолжится на Балканах.
В ноябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания строительства морской части "Турецкого потока". Полностью газопровод будет построен в следующем году. После запуска транзит голубого топлива через Незалежную сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год, полагают аналитики.
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