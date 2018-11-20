Порошенко встал на колени перед Путиным
Окончание строительства первой нитки "Турецкого потока", который позволит доставлять газ в Турцию и европейским потребителям, минуя Украину, вызвало панику в Незалежной. Ее газотранспортная система потеряет 12-13 миллиардов кубометров в год, полагает эксперт Леонид Униговский. В эфире "24-го канала" он призвал украинские власти не допустить строительства второй ветки "Потока" и привлечь иностранных инвесторов для управления газотранспортной системой страны.
Однако Украине вряд ли удастся принять какие-либо меры противодействия без помощи Запада. По словам президента Российского газового союза Сергея Чижова, Киев не сможет противостоять Москве в энергетических вопросах без поддержки США, прежде всего – относительно новых антироссийских санкций, приводит слова аналитика НСН.
«Мы с вами знаем, кто это предложил»: Путин напомнил Эрдогану, кто придумал название «Турецкий поток» и сорвал овацию pic.twitter.com/UeDltm3A12— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 ноября 2018 г.
Таким образом, Киев терпит сокрушительное поражение в противостоянии с Москвой. Наглые выходки наших юго-западных соседей, воровавших газ и использовавших свое положение страны-транзитера как инструмент политического шантажа, уходят в прошлое.
По мнению пользователей Сети, украинский лидер Петр Порошенко вынужден встать на колени перед Кремлем. "Закончено строительство первой нитки "Турецкого потока", скоро будет вторая. Ну и "Северному потоку – 2" тоже быть. Можно поздравить Кремль – Порошенко удалось поставить на колени, и теперь Киев будет более сговорчивым", – написал на своей странице в Twitter комментатор Константин Симонов.
Закончено строительство первой нитки "Турецкого потока", скоро будет вторая. Ну и "Северному потоку-2" тоже быть. Можно поздравить Кремль - Порошенко удалось поставить на колени, и теперь Киев будет более сговорчив.— Константин Симонов (@ich_Mitra) 20 ноября 2018 г.
Напомним, что накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания строительства морской части газопровода "Турецкий поток". В режиме видеоконференции лидеры наблюдали за сваркой последней трубы, об окончании работ доложил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Реализация проекта началась в мае 2017 года. Протяженность трубопровода – 930 километров, он проходит по дну Черного моря до побережья Турции. После этого он протянется по суше до границы республики с Евросоюзом.
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