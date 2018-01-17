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Экономика

Самые выгодные предложения онлайн-магазинов

Фото: GLOBAL LOOK press
Интернет уже давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В онлайн постепенно уходят не только коммуникации между людьми, но и целые отрасли экономики. Все большей популярностью пользуется и интернет-шопинг. Еще бы, ведь человеку для этого даже необязательно выходить из дома, достаточно лишь открыть сайт нужного магазина и выбрать интересующий товар. Покупать в Сети с большей выгодой помогают промокоды.
прочитано 287 раз

Промокод – это комбинация чисел и букв или секретное слово, которое позволяет получить скидку при покупке товара. Информацию о самых актуальных дисконтных предложениях всегда можно без труда найти в интернете.

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Сюжеты Полезные советы

Продвинутые онлайн-шоперы постоянно следят за появлением новых промокодов от магазинов. С помощью дисконт-комбинации можно приобрести желаемый товар на 10, 30 или даже 50% дешевле. Согласитесь, крайне заманчивое предложение. Использовав предоставленный продавцом код, клиент может сразу увидеть результат пересчета суммы в корзине или получить подтверждение на получение бесплатной (или дисконтной) услуги.

На сайте Dni.Ru можно найти промокоды от самых разных интернет-магазинов. К примеру, крупная федеральная розничная сеть "Связной" предлагает скидку 7% на свой широкий ассортимент. На сайте магазина можно найти технику на любой вкус и кошелек. Здесь и смартфоны различных брендов и ценовой категории, а также аксессуары к ним (чехлы, зарядные устройства, карты памяти), и даже кнопочные телефоны.

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Фото: vk.com/svyaznoy

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Автор: Иван Поляков17 января 2018, 15:45

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