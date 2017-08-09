Коллекторы придут к россиянам за долгом в 20 млрд

Профессиональные взыскатели помогут управляющим компаниям вернуть задолженности россиян за ЖКХ в 20 миллиардов рублей. В ведении коллекторов находятся долги около 200 тысяч человек.

Общая задолженность за жилищно-коммунальные услуги в России составляет один триллион рублей, из которого 645 миллиардов рублей – просроченные счета граждан. Если человек не платит за ЖКХ на протяжении двух-трех лет, то управляющая компания (УК) передает этот долг профессиональным взыскателям. Сообщается, что за работу они получают 15-20% от востребованной суммы.

Сейчас в ведении коллекторских агентств находятся долги около 200 тысяч жителей России, что составляет 3% от общей задолженности граждан, передает газета "Известия". В Федеральной службе судебных приставов пояснили, что средняя сумма неуплаты за ЖКХ в зависимости от региона составляет от 8,9 до 62,6 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что взыскать долг за коммунальные услуги сложнее, чем за банковский кредит, из-за несерьезного отношения граждан к подобным просрочкам. "У населения до сих пор четко сформирована позиция, что за услуги ЖКХ можно платить в последнюю очередь, дисциплина в этом сегменте находится не на самом высоком уровне", – пояснил специалист Алексей Терский. При этом он подчеркнул, что в случае с квитанциями за жилищные услуги "долг копится постоянно и отделить просрочку от текущего платежа зачастую невозможно".

Отметим, что в 2010 году доля граждан, чьи долги были переданы в ведение коллекторских агентств, составляла 1%. По словам экспертов, за прошедшие годы управляющие компании стали больше доверять профессиональным взыскателям после появление государственного реестра коллекторов, в котором официально подтверждены их полномочия. Предполагается, что уже через три года они будут заниматься долгами 5-6% не оплативших услуги ЖКХ россиян.

Напомним, с 1 января 2017 года в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина в силу вступил закон о коллекторах. Согласно документу, теперь все агентства по взысканию долгов должны быть зарегистрированы в специальном реестре Федеральной службы судебных приставов. При этом Министерство юстиции обязано регулировать деятельность этих организаций.