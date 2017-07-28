Коллекторы нашли новый способ выбивания долгов

Взыскатели долгов начали использование передовых технологий. Теперь должникам будут звонить роботы-попрошайки.

"Интеллектуальный агент для взыскания просроченной задолженности – это система, способная самостоятельно позвонить должнику, проинформировать его о факте просрочки и по типовому сценарию взаимодействия провести переговоры. Робот не может отклониться от стандартного скрипта разговора, а соответственно, соблюдает все нормы профильного закона", – сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

В коллекторском агентстве Сбербанка "Активбизнесколлекшн" рассказывают, что роботы уже вполне успешно взаимодействуют с должниками, чья просрочка не превышает 60 дней. Как сообщил генеральный директор агентства Дмитрий Теплицкий, эффективность этой программы оказалась на 18% выше, чем у людей.



"Внедрение робота позволило перевести около 10% операторов на другие проекты. В 2018–2019 годах мы планируем заместить роботом до 30% операторов", – поделился он планами.

Вслед за коллекторским агентством Сбербанка на передовые технологии готовы перейти и его коллеги. Так, в ОТП Банке уже планируют запустить аналогичный пилотный проект. Заинтересовались новой технологией в ВТБ, Альфа-Банке и "Русском стандарте".

К слову, использование робота еще и позволит обойти действующее законодательство. Так, сейчас оператор может звонить должнику не чаще двух раз в неделю, и только в рабочее время. А вот робот может быть классифицирован как автоинформатор.

"Автоматизированным системам предоставлено большее количество контактов, поскольку они не могут оказать психологического давления на должника. Поэтому с юридической точки зрения вполне обоснованно отнести робота-коллектора к таким системам", – считает партнер юридической компании “Юрпартнеръ” Александр Федоров.