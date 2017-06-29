В России разорился банк из топ-100

Арбитражный суд Москвы признал банкротом столичный Росэнергобанк, который занимал 88-е место в сотне крупнейших финансовых учреждений. Решение принято по заявлению Центробанка России.

Конкурсным управляющим Росэнергобанка по решению суда стало Агентство по страхованию вкладов, передает "Интерфакс". Сообщается, что задолженность финансового учреждения перед кредиторами составляет 42 миллиарда рублей, а стоимость его активов оценивается в 12 миллиардов рублей.

По данным Банка России, "дыра" в капитале Росэнергобанка в мае 2017 года составила 23,5 миллиарда рублей. Фактически его бюджет равнялся 18,7 миллиарда рублей, хотя по отчетности показатель находился на уровне 46,8 миллиарда рублей, сообщает Lenta.ru.

Ранее временная администрация Росэнергобанка, назначенная регулятором, выявила в деятельности предыдущего руководства сделки, имеющие признаки вывода активов посредством приобретения прав требований к неустановленному лицу и путем совершения операций с недвижимым имуществом. Владельцы финансового учреждения не предоставили оригиналы кредитных договоров с заемщиками на общую сумму около 9,8 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Напомним, 10 апреля 2017 года Центральный банк России отозвал у Росэнергобанка лицензию на осуществление финансовых операций. В пресс-службе регулятора уточнили, что проблемы возникли из-за использования крайне рискованной бизнес-модели в сочетании с низким качеством управления и активов.

Общий объем страховых выплат вкладчикам Росэнергобанка оценивается в 33,9 миллиарда рублей. Клиентам компенсируется 100% от потерянной суммы, но не более 1,4 миллиарда рублей.