В Москве увеличили прожиточный минимум

Правительство Москвы увеличило прожиточный минимум за первый квартал 2017 года на 382 рублей, передает "Газета.ru". Теперь этот показатель достиг отметки в 15,47 тысячи рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличился до 17,6 тысячи рублей, для пенсионеров – до 10,9 тысячи рублей, для детей – до 13,4 тысячи рублей.

