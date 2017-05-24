Москвичам увеличили размер пособия на ребенка

В столице увеличили ежемесячное пособие на ребенка. Прибавка составила 33%. На эти цели из бюджета будет выделено более миллиарда рублей, передает РИА ФАН.

Как рассказал глава столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян, данное решение было принято на заседании президиума правительства Москвы. По его словам, к 1 июня пособие повысится на 500 рублей и составит две тысячи рублей.