Россиян оставят без импортного вина

В Министерстве финансов России подписали приказ, согласно которому импортные вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) выводятся из под действия пониженного акциза. Российские чиновники считают, что подобной льготой должны пользоваться исключительно отечественные производители. Эксперты предупреждают, что из-за подобной меры с рынка могут уйти до 80% иностранных поставщиков.

Пониженный акциз для вин с ЗГУ и ЗНМП начал действовать с января 2016 года и импортеры начали пользоваться льготой с самого навала ее действия. Позиция Минфина, который посчитал, что применение пониженного акциза возможно только для произведенного в России вина, стала для них полной неожиданностью.

Менеджеры нескольких крупных компаний рассказали, что представители таможни неофициально уже предупредили ряд участников рынка, что разницу в акцизах, возможно, придется доплатить. "По некоторым крупным компаниям размер доначисленных акцизов может превысить 100 миллионов рублей", – цитирует "Коммерсантъ" представителя компании-импортера.

Поставщики готовы отстаивать свою правоту в суде, если возникнет такая необходимость. "Мы сдавали правильные таможенные декларации, их проверяли, никаких вопросов не было. А теперь, спустя полтора года, нам говорят, ой, извините, мы у вас как-то неправильно посчитали акциз", – возмутился владелец компании "Моро" Дмитрий Сырых.

Директор Департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов Минфина объяснил, что ведомство не преследует фискальных целей. "Вопрос в корректном понимании отраслевого закона, его системном толковании, из которого следует, что вина с защищенным наименованием могут быть только российского производства", – подчеркнул он. Изначально подобная мера принималась исключительно как средство поддержки отечественного производителя, напомнил чиновник.

Что касается доначисления акцизов, то этот вопрос находится в ведомстве Федеральной таможенной службы. "В рамках подконтроля такая возможность у них есть", – заметил Алексей Сазанов. Эксперты опасаются, что рост акцизов приведет к скачку цен, а доначисление выплат может и вовсе разорить большую часть импортеров. "С рынка могут уйти 80% компаний, что может фактически остановить импорт", – спрогнозировал Дмитрий Сырых.