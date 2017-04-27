Москвичей на майские праздники ограничат в алкоголе

В местах массовых гуляний в столице будет действовать временный запрет на продажу алкоголя. Под ограничение попадут и прохладительные напитки в стеклянной таре.

Москвичи и гости столицы, рассчитывающие отметить майские праздники горячительным, смогут произнести тосты только дома. В местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом.

Причины такого решения назвал глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. По его словам, ограничения необходимы "для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий".

В Москве на 35 центральных и девяти окружных площадках пройдут сотни праздничных мероприятий, в частности 9 мая на ВДНХ и в 19 парках запустят фейерверки, сообщает официальный сайт мэра столицы. А в рамках фестиваля "Московская весна" запланированы мастер-классы, пешие экскурсии и анимационные программы.

В 2017 году Праздник Весны и Труда выпал на понедельник и был объявлен нерабочим днем. На вторник пришелся День Победы, выходным объявлен и понедельник, 8 мая.