Кто управляет "Юлмартом"

Еще в августе прошлого года сооснователь одного из крупнейших российских интернет-ретейлеров "Юлмарт" Сергей Федоринов объявил о своем уходе с поста генерального директора. Однако, по информации налоговых органов, бизнесмен по-прежнему числится руководителем созданной им организации.

Свое решение Федоринов обосновал тем, что желает передать управление группы компаний "Юлмарт" профессиональному менеджменту. "Я всегда считал себя руководителем с потенциалом стартапера, который я смог полностью реализовать в контексте изначальной стратегии "Юлмарта". Я принял предложение воплотить свои идеи в рамках новых масштабных бизнес-проектов и покидаю пост генерального директора компании", – прокомментировал свое намерение Федоринов. По некоторым сведениям, он вместе со своими соратниками якобы занялся разработкой бизнес-идей для предпринимателей.

Несмотря на это, в представленных на официальном сайте Федеральной налоговой службы по состоянию на 4 апреля 2017 года сведениях о группе компаний "Юлмарт" Сергей Федоринов продолжает фигурировать в качестве генерального директора организации. Удостовериться в этом может любой желающий, зайдя на интернет-ресурс ведомства в раздел сведений о государственной регистрации юридических лиц.

При этом СМИ говорят о Федоринове именно как о бывшем генеральном директоре ретейлера. Однако в то же время нигде не удается найти информации о новом генеральном директоре группы компаний. Получается, если Федоринов действительно покинул свой пост, а новый руководитель организации так и не был назначен, компания официально уже практически восемь месяцев обходится без главного руководящего лица. Dni.Ru направили запрос в пресс-службу "Юлмарта", однако получить комментариев от ретейлера не удалось.



Стоит отметить, что после заявления Федоринова об уходе в организации заявили, что управление отныне будет осуществляться коллегиальным органом вплоть до назначения нового генерального директора. Тогда функциональные полномочия в компании были распределены между ее топ-менеджерами. Так, за финансовые вопросы стала отвечать финдиректор "Юлмарта" Галина Нестерова, за коммерческий блок – коммерческий директор Олег Пчельников, директор по корпоративному продукту и продажам Дмитрий Дмитриев, а также руководитель направления стратегического маркетинга Александра Савина. Что касается вопросов операционного управления, то ими занялся директор по развитию Владимир Шонуров.

Тем не менее коллегиальный орган управления не может полноценно заменить генерального директора. Возникает вопрос: а кто в таком случае подписывает внутрикорпоративные документы и другие официальные бумаги "Юлмарта"?

Вообще, возникает весьма любопытная ситуация. С одной стороны, бизнесмен в прошлом августе объявил о своем уходе с поста гендиректора ретейлера, с другой же – информации о новом руководителе до сих пор нет, а на сайте Федеральной налоговой службы Федоринов продолжает фигурировать в качестве гендиректора. Ситуация крайне неоднозначная, и, вполне возможно, что г-н Федоринов может в той или иной форме продолжать принимать непосредственное участие в судьбе созданного им восемь лет назад юридического лица. Тогда для чего основателю группы компаний нужно было во всеуслышание заявлять в августе прошлого года о своем уходе из "Юлмарта"?

Случайность или нет, но спустя некоторое время после того как Федоринов объявил о своем уходе, у российских правоохранительных органов возникли некоторые вопросы к деятельности группы компаний. Это привело к возбуждению уголовного дела, где Федоринов фигурировал вместе с сооснователем "Юлмарта" Алексеем Никитиным. Как сообщали ранее знакомые с ситуацией источники, дело возбуждено по статье 199 Уголовного кодекса России в связи с неуплатой группой компаний налогов в особо крупном размере в 2012-2013 годах. По имеющимся сведениям, сумма претензий налоговиков к "Юлмарту" составляет порядка 130 миллионов рублей.

Сам Федоринов при этом заявил, что ему известно о возбуждении уголовного дела. Он подчеркнул, что речь идет о претензиях правоохранителей не к нему лично, и сослался на то, что уже не является генеральным директором группы компаний. "Я уволился в августе прошлого года, и на тот момент никаких претензий со стороны налоговых или правоохранительных органов не было", – приводит слова бизнесмена "Коммерсант-СПб".

Кроме того, в ситуацию вокруг "Юлмарта" в декабре прошлого года вмешался главный кредитор организации – Сбербанк. Финансовое учреждение подало в один из районных судов Санкт-Петербурга крупный иск к некоторым связанным с "Юлмартом" физическим лицам. Среди них – один из основных акционеров группы компаний Дмитрий Костыгин, а также сам Федоринов. По некоторым сведениям, сумма претензий составляет около двух миллиардов рублей: именно на такую сумму Сбербанк открыл "Юлмарту" возобновляемую кредитную линию в марте прошлого года.

По информации близкого к финансовому учреждению источника, переговоры о реструктуризации долга ретейлера начались около полугода назад. Тем не менее до сих пор стороны не пришли ни к какому соглашению. А в конце прошлого месяца Сбербанк заявил, что собирается обратиться в судебные органы с иском о признании "Юлмарта" банкротом. При этом в январе 2017 года группа компаний оспорила кредитный договор со Сбербанком в суде. Как отмечали ранее представители финансового учреждения, подпись под этим соглашением поставил сам Костыгин, после чего "Юлмарт" в полном объеме получил прописанные в договоре средства.

Ко всему прочему, Костыгин в настоящее время втянут еще и во внутрикорпоративные дрязги, которые начались в "Юлмарте" уже более года назад. Предметом споров, как сообщается, стали разногласия между акционерами группы компаний относительно перспектив ее дальнейшего развития. Так и не найдя общего языка, акционеры решили выяснить отношения в суде. Дело в итоге дошло до того, что работа совета директоров "Юлмарта" была полностью парализована.

Результатом всех этих споров стало возбуждение нескольких дел о банкротстве входящих в холдинг компаний. На этом фоне декабре 2016-го в отношении одной из "дочек" ретейлера была введена процедура наблюдения. ​Тем не менее, судя по заявлениям сторон противостояния, им удалось найти пути для заключения примирительного соглашения, одним из условий которого стало достижение хотя бы рамочного соглашения с кредиторами.

Напомним, Сергей Федоринов вместе со своим бизнес-партнером Алексеем Никитиным открыли "Юлмарт" в 2008 году. Никитин оставался единственным владельцем компании до 2010-го, когда половину ретейлера приобрел Михаил Васинкевич. С 2011 по 2014 год фонды Svoboda Corp. и Koshigi Ltd, подконтрольные Августу Мейеру и Дмитрию Костыгину, выкупили у партнеров большую часть акций компании – 60%. Весной прошлого года Никитин вышел из состава акционеров, продав свой пакет Васинкевичу.

Напомним, в 2010 году Дмитрий Костыгин был замешан в корпоративном конфликте с компанией Luna Holdings. Предметом спора стал контроль над одной из крупнейших в России сетей гипермаркетов "Лента". Как сообщали СМИ, конфликт происходил в достаточно агрессивной форме с разбитыми дверями и драками охранников.

