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Экономика

Основатели "Юлмарта" попали под статью

Фото: кадр youtube.com
Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере.
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По данным картотеки арбитражных дел, питерские ФНС доначислила компании около 260 миллионов рублей налогов за 2012–2013 годы. "Юлмарт" оспорил эту сумму в суде, снизив сумму претензий до 130 миллионов. Как утверждает Дмитрий Костыгин, дела были возбуждены до того, как компания оспорила претензии налоговиков. По имеющимся данным, общая задолженность компании перед структурами банка составляет 2,4 миллиарда рублей, и у нее есть серьезные проблемы с обслуживанием кредита).

По информации источника, близкого к банку, переговоры о реструктуризации долга стартовали около полугода назад, но пока остаются безуспешными. На прошлой неделе Сбербанк заявил о том, что собирается подать иск о банкротстве "Юлмарта". Компания в январе 2017 года оспорила кредитный договор в суде. При этом, в банке говорят, что его одобрение было подписано самим Костыгиным, и компания получила деньги в полном объеме.

Дмитрий Костыгин. Фото: кадр youtube.com

Директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев заявил, что "пока шаги к ликвидации "Юлмарта" делает" сам акционер. По словам представителя финансовой организации, Костыгину делались неоднократные предложения о реструктуризации долга "на разумных условиях". "Но сейчас мы не видим готовности к этому со стороны компании. Более того, Дмитрий Костыгин неоднократно отказывался от уже согласованных условий реструктуризации", – цитирует Дегтярева РБК.

"Мы понимаем, господину Костыгину очень хочется, чтобы ему верили на слово, что в компании все нормализуется, и не принимали никаких мер по защите интересов банка на случай, если все же он окажется не прав. Но так не бывает, – подчеркнул представитель Сбербанка. – Его же текущие действия и заявления похожи на шантаж с требованием списать часть долга".

Напомним, что Костыгин в настоящее время втянут еще в один конфликт – внутренний. Он начался более года назад из-за различного видения перспектив развития компании ее акционерами. Не найдя общего языка, владельцы акций "Юлмарта" выясняют отношения в суде. Дело дошло до того, что работа совета директоров оказалась парализована.

Сергей Федоринов. Фото: кадр youtube.com

Результатом этих корпоративных дрязг стало возбуждение нескольких дел о банкротстве компаний, в ходящих в холдинг. А в декабре 2016-го в отношении одной из "дочек" "Юлмарта" была введена процедура наблюдения. ​Однако, судя по заявлениям сторон противостояния, им удалось найти пути примирения. Одно из условий – достижение хотя бы рамочного соглашения с кредиторами.

Напомним, Никитин и Федоринов вместе открыли "Юлмарт" в 2008 году. Никитин оставался единственным владельцем компании до 2010 года, когда половину ретейлера приобрел Михаил Васинкевич. С 2011 по 2014 год фонды Svoboda Corp. и Koshigi Ltd, подконтрольные Августу Мейеру и Дмитрию Костыгину, выкупили у партнеров 60% акций компании. Весной 2016 года Никитин вышел из состава акционеров, продав свой пакет Васинкевичу, Сергей Федоринов тогда же покинул пост гендиректора.

Автор: Денис Попов31 марта 2017, 15:59

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