В России нашли замену AliExpress
Новое направление возглавил специалист, перешедший из американского ретейлера Walmart, Антон Вальков. Сейчас в разделе "Товары из Китая" на "Яндекс.Маркете" представлены товары от магазинов JD.com, Gearbest, Intmall, Clogo, Umkamall, Trade-Ease, Lightinthebox. Всего там собрано около 500 тысяч предложений.
"Мы видим интерес пользователей к товарам китайских поставщиков", – цитирует представителя компании "Коммерсантъ". Примечательно, что до сих пор в главном меню "Яндекс.Маркета" присутствовали только категории товаров – "бытовая техника", "электроника" и т.д.
Расширение сотрудничества российской компании с китайскими продавцами даст возможность пользователям Сети заказывать товары, не покидая "Яндекс.Маркет". Основными преимуществами российского аналога AliExpress являются русскоязычная поддержка, бесплатная доставка и отслеживание заказов, сообщает РБК.
Отмечается, что это высококонкурентный сегмент. На рынке уже присутствуют AliExpress и Pandao oт Mail.Ru Group. В середине октября холдинг начал тестировать интернет-площадку, предлагающую доставку товаров напрямую от китайских продавцов и поставщиков.
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