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Культура
Сентябрьская премьера нового мюзикла

Сентябрьская премьера нового мюзикла "Дон Жуан. Нерассказанная история" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

Мария Геворгян. Фото: пресс-служба
Премьера нового мюзикла "Дон Жуан. Нерассказанная история" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в сентябре 2020 года. В основе постановки о последних днях великого соблазнителя лежит пьеса "Последняя женщина сеньора Хуана", написанная Леонидом Жуховицким.
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Главную роль в спектакле исполнит звезда жанра мюзикл Иван Ожогин. Знойную Пилар, покинутую жену Дон жуана будут по очереди играть две суперпопулярные актрисы – Алика Смехова, для которой эта роль станет дебютом в жанре мюзикл и Анастасия Макеева. В спектакле также есть загадочный персонаж – Исполнитель, чье появление повернет судьбу Дон Жуана на 180 градусов. Эту роль будет играть еще один дебютант жанра – Оскар Кучера.

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В двух столицах пройдет премьера нового мюзикла "Дон Жуан. Нерассказанная история"

На роль юной Консуэлы приглашена оперная певица Мария Геворгян. Артём Каграманян воплотит ее на сцене как режиссер. Накануне премьеры Dni.ru задали Марии Геворгян несколько вопросов о том, как проходят репетиции спектакля и трудно ли артистам не влюбиться друг в друга, проводя совместно на сцене многие часы.

Мария Геворгян и Иван Ожогин. Фото: пресс-служба

Тяжело ли актерам-партнерам по сцене не влюбиться друг в друга?

– Любовь такая штука, что приключится может с кем угодно и когда угодно. Я наблюдала это со стороны, но со мной такого не случалось.

Как вы познакомились со своим мужем?

– На тот момент я не планировала никаких отношений, мы общались как друзья, у нас была общая компания. В какой-то момент все неожиданно закрутилось и мы поняли, что нашли друг друга.

Вы счастливы в браке и очень любите супруга. Расскажите, как вы совмещаете гастроли и успеваете быть образцовой мамой и женой?

– Конечно, сейчас я гастролирую значительно меньше, от многих предложений отказываюсь, но не жалею об этом. Каждый день с семьей – это мой источник энергии и позитивных эмоций.

Ваша хрупкость и миниатюрная фигура восхищает всех, кто вас когда-либо видел. Как вы следите за собой? Есть ли у вас какие-то эффектные секреты, помогающие поддерживать такую форму?

– Я думаю, у каждой девушки есть свои секреты. Я стараюсь по возможности заниматься спортом, следить за питанием, да и дети держат в тонусе.

Мария Геворгян. Фото: пресс-служба

Как и где вы провели карантин? Было ли вам тяжело или, наоборот, легко сидеть взаперти? Чему-то новому научились или не было желания?

– Весь период самоизоляции я провела дома, с семьей. Конечно, ограничения в перемещении доставляли серьёзный дискомфорт, но сказать, что это время было потеряно зря, я не могу. Я занялась кулинарией, подтянула английский, прочитала давно ждущие меня книги, посмотрела любимые, и новые фильмы. А главное – наконец-то провела достаточно времени с своей семьей, что нечасто получается в повседневной жизни. Также, восстановила навыки игры на фортепиано, занималась вокалом, давала удаленные уроки ученикам.

Расскажите о вашей роли Консуэлы в новом мюзикле "Дон Жуан. Нерассказанная история", премьера которого пройдет в Москве и Петербурге через несколько дней.

– Моя героиня Консуэла – простая юная девушка из бедной рыбацкой деревушки, куда случайно заезжает герой тысяч слухов и рассказов, объект фантазий многих женщин – Дон Жуан. А дальше закручивается такая карусель! Какая – узнают только те, кто придёт на спектакль.

Вашим партнером на сцене станет знаменитый артист мюзикла Иван Ожогин, с которым вам уже доводилось работать в постановке "Призрак оперы". Как вам вместе репетируется в новом проекте?

– С Иваном Ожогиным нам и репетировать, и играть на сцене – всегда интересно, всегда в удовольствие. К тому же, мы давно дружим, поэтому каждый совместный проект – в радость.

Были ли у вас какие-то курьезные моменты во время репетиций?

– Во время репетиций всегда есть место юмору, и шуткам, ведь состав труппы – весёлые и талантливые артисты, поэтому курьёзные и смешные ситуации возникают регулярно. И наш режиссёр – Артем Каграманян также поддерживает позитивный фон, это помогает успешнее репетировать.

Автор: 18 сентября 2020, 02:31

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