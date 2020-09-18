Сентябрьская премьера нового мюзикла "Дон Жуан. Нерассказанная история" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

Премьера нового мюзикла "Дон Жуан. Нерассказанная история" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в сентябре 2020 года. В основе постановки о последних днях великого соблазнителя лежит пьеса "Последняя женщина сеньора Хуана", написанная Леонидом Жуховицким.



Главную роль в спектакле исполнит звезда жанра мюзикл Иван Ожогин. Знойную Пилар, покинутую жену Дон жуана будут по очереди играть две суперпопулярные актрисы – Алика Смехова, для которой эта роль станет дебютом в жанре мюзикл и Анастасия Макеева. В спектакле также есть загадочный персонаж – Исполнитель, чье появление повернет судьбу Дон Жуана на 180 градусов. Эту роль будет играть еще один дебютант жанра – Оскар Кучера.

На роль юной Консуэлы приглашена оперная певица Мария Геворгян. Артём Каграманян воплотит ее на сцене как режиссер. Накануне премьеры Dni.ru задали Марии Геворгян несколько вопросов о том, как проходят репетиции спектакля и трудно ли артистам не влюбиться друг в друга, проводя совместно на сцене многие часы.

Тяжело ли актерам-партнерам по сцене не влюбиться друг в друга?

– Любовь такая штука, что приключится может с кем угодно и когда угодно. Я наблюдала это со стороны, но со мной такого не случалось.

Как вы познакомились со своим мужем?

– На тот момент я не планировала никаких отношений, мы общались как друзья, у нас была общая компания. В какой-то момент все неожиданно закрутилось и мы поняли, что нашли друг друга.

Вы счастливы в браке и очень любите супруга. Расскажите, как вы совмещаете гастроли и успеваете быть образцовой мамой и женой?

– Конечно, сейчас я гастролирую значительно меньше, от многих предложений отказываюсь, но не жалею об этом. Каждый день с семьей – это мой источник энергии и позитивных эмоций.

Ваша хрупкость и миниатюрная фигура восхищает всех, кто вас когда-либо видел. Как вы следите за собой? Есть ли у вас какие-то эффектные секреты, помогающие поддерживать такую форму?

– Я думаю, у каждой девушки есть свои секреты. Я стараюсь по возможности заниматься спортом, следить за питанием, да и дети держат в тонусе.

Как и где вы провели карантин? Было ли вам тяжело или, наоборот, легко сидеть взаперти? Чему-то новому научились или не было желания?

– Весь период самоизоляции я провела дома, с семьей. Конечно, ограничения в перемещении доставляли серьёзный дискомфорт, но сказать, что это время было потеряно зря, я не могу. Я занялась кулинарией, подтянула английский, прочитала давно ждущие меня книги, посмотрела любимые, и новые фильмы. А главное – наконец-то провела достаточно времени с своей семьей, что нечасто получается в повседневной жизни. Также, восстановила навыки игры на фортепиано, занималась вокалом, давала удаленные уроки ученикам.

Расскажите о вашей роли Консуэлы в новом мюзикле "Дон Жуан. Нерассказанная история", премьера которого пройдет в Москве и Петербурге через несколько дней.

– Моя героиня Консуэла – простая юная девушка из бедной рыбацкой деревушки, куда случайно заезжает герой тысяч слухов и рассказов, объект фантазий многих женщин – Дон Жуан. А дальше закручивается такая карусель! Какая – узнают только те, кто придёт на спектакль.

Вашим партнером на сцене станет знаменитый артист мюзикла Иван Ожогин, с которым вам уже доводилось работать в постановке "Призрак оперы". Как вам вместе репетируется в новом проекте?

– С Иваном Ожогиным нам и репетировать, и играть на сцене – всегда интересно, всегда в удовольствие. К тому же, мы давно дружим, поэтому каждый совместный проект – в радость.

Были ли у вас какие-то курьезные моменты во время репетиций?

– Во время репетиций всегда есть место юмору, и шуткам, ведь состав труппы – весёлые и талантливые артисты, поэтому курьёзные и смешные ситуации возникают регулярно. И наш режиссёр – Артем Каграманян также поддерживает позитивный фон, это помогает успешнее репетировать.