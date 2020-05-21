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Культура
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft

Китайцы спасли провальный фильм Warcraft

Кадр из фильма "Варкрафт"
Снятый по мотивам легендарной компьютерной игры фильм не будут показывать в американских кинотеатрах. Создатели картины обратят свое внимание на аудиторию из Поднебесной.
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Обычно фильмы, собравшие при кинопрокате в три раза меньше средств, чем было потрачено на их создание, не получают продолжения. Однако стандартная ситуация с провалившейся картиной неприменима к продолжению Warcraft. Несмотря на то, что фильм заработал всего 47 миллионов долларов в американском кинопрокате, его сборы в Китае составили около 220 миллионов долларов. Это дает создателям надежду на то, что продолжение также может быть успешным. Для этого картина должна быть более ориентированной на Китай.

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"Кто сказал, что фильму нужны американские актеры? Я думаю, продолжение будет гораздо сильнее ориентировано на Китай. Вполне вероятно, прокат в Америке не состоится", – цитирует портал The Wrap партнера компании Stroock & Stroock & Lavan Ская Мура, занимающегося организацией совместного кинопроизводства США и Китая.

Индустрия кино в Китае быстро развивается. Из-за недостатка национальных фильмов в Поднебесной полные залы собирают фантастические картины и ленты о научно-техническом прогрессе. 


Напомним, что боевик Warcraft вышел на российские экраны в конце весны. Экранизацию популярной игры разгромили критики. В нашем прокате она собрала всего 22,5 миллиона долларов.

21 мая 2020, 17:16

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