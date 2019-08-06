Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию

Многие москвичи и гости столицы не понаслышке знакомы с проектом "Национальное Шоу России "Кострома", которое вот уже на протяжении 15 лет продолжает увлекательное знакомство зрителей с культурой нашей страны, представляя историю многонационального государства в спектакле о Великой Руси и жизни ее народов.

"Национальное Шоу России "Кострома" – это 50 артистов на сцене, виртуозная техника и великолепное актерское мастерство, 17 сценических перевоплощений, 600 уникальных костюмов, 7 смен декораций… На сцене можно увидеть вхождение Христианства на Русь, эпоху царской и дореволюционной России, первого полета человека в космос и знаменитый русский балет.

Далеко не все знают, что это проект "Русского национального балета "Кострома", который ведет свою историю с 1991 года, работает в жанре традиционной народной хореографии, являясь одним из носителей корневой культуры народов, населяющих Российскую Федерацию и имеет свою собственную балетную школу. О его истории, коллективе и проектах "Дни.ру" рассказала продюсер, учредитель и президент Русского национального Балета "Кострома", заслуженный работник культуры РФ Елена Царенко.

Расскажите о "Русском Национальном балете "Кострома". Ведь это не просто хореографический коллектив?

Русский национальный балет "Кострома" – это, в первую очередь содружество талантливых артистов (а не просто танцоров), владеющих сценическим мастерством; 80% наших артистов – выпускники собственного хореографического колледжа "Губернская Балетная Школа". Кроме этого, в 2013 г. нашему балету присвоен статус "Объекта культурного достояния Костромской области". И теперь это – один из современных знаковых брендов Костромской области, наряду с известными историческими брендами.

Хореографический колледж "Губернская Балетная Школа" – был учрежден Балетом в городе Костроме в 2002 г. Это единственное частное образовательное учреждение, реализующее программы среднего профессионального образования в области народной хореографии (искусства танца) и выдающее дипломы государственного образца. На базе колледжа нам удалось создать не только непрерывную систему хореографического образования, но и систему закрепления кадров на Костромской земле, чем мы очень гордимся.

Сложно попасть к вам на обучение? Это может быть ребенок из любого региона? Каковы основные требования?

Поступить может любой ребенок из любого региона, но для этого, он должен обладать соответствующими профессиональными и физическими данными. До сегодняшнего дня в нашем колледже учились дети из городов Костромской области, Самары, Перми, Подмосковья, Тольятти и других городов. Мы рады всем, кто хотел бы присоединиться к нашей труппе в будущем.

Балет "Кострома" - это тоже частная организация?

Последние 18 лет Балет существует в форме автономной некоммерческой организации, являясь одним из немногих коллективов, успешно реализующих преимущества театральной реформы: до 70% оборотных средств, необходимых для удержания завоеванных позиций и на развитие, коллектив зарабатывает самостоятельно.

Большой у вас коллектив?

Все относительно, конечно. На сегодняшний день в балете "Кострома" трудится 98 артистов и работников административной группы; в хореографическом колледже 30 человек профессорско-преподавательского состава и 150 детей и подростков, обучающихся единовременно в системе предпрофессионального и профессионального образования, учрежденной Балетом.

Какие культурные ценности несет в общество ваше искусство?

Все спектакли Балета ориентированы, в первую очередь, на непреходящие нравственные ценности, которые утверждают принципы гражданственности, религиозной терпимости и высокие идеалы. Это – сказание о великом многообразии этнокультур народов, населяющих страну. Это – многонациональная концепция, представляющая все религии, исповедуемые народами России.

Если говорить о концертной деятельности "Русского национального балета "Кострома" "фактами", что можете интересного нам рассказать?

Это моя любимая тема, ведь наша концертная деятельность – это наша жизнь и она очень насыщенная и интересная! Да и статус автономной некоммерческой организации побуждает коллектив Балета к интенсификации концертной деятельности и поиску инновационных решений.

"Русский национальный балет "Кострома" дает более 150 сольных концертов в год. В его гастрольном списке 200 городов России, 30 стран мира, 45 международных туров, более 3000 представлений и 11 танцевальных программ. Богатое историческое прошлое города Костромы – колыбели рода Романовых легло в основу творчества балета "Кострома", наделив его репертуар неповторимым стилем, пропитанным мощью народного духа и традициями русского балета. Не случайно символом коллектива является связка балетной туфельки и русского лаптя.

Как принимают балет "Кострома" за границей?

Творчество Балета всегда принимается зарубежным зрителем с признанием и благодарностью. "Культурная дипломатия" – своеобразный локомотив для продвижения брендов "Россия", "Москва" и "Кострома" за рубежом. Многие иностранцы, кстати, специально приезжают и в Россию на наши спектакли. Например, летом в Москву, чтобы увидеть "Национальное Шоу России "Кострома". И это стоит того, ведь именно этот наш проект уникален в своем роде, ему нет аналогов!

У "Русского национального балета "Кострома" много проектов. Сколько? Расскажите о самых главных?

На данный момент, помимо "Национального шоу России", есть еще благотворительный героико-исторический тур по городам воинской славы, который состоится в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне с театрализованным представлением "Домой с победой!". Пять лет назад, в год празднования 70-летия со дня Победы, мы уже проехали 11000 км в рамках благотворительного тура по 9 городам-героям со спектаклем "Домой с победой". Теперь география проекта значительно расширяется.

Также масштабный проект "Духовное здоровье нации". Основные мероприятия: проведение социальных спектаклей в регионах России, сотрудничество с социальными благотворительными структурами, фондами по поддержке населения страны в регионах стихийных бедствий, с благотворительными структурами, организация льготных посещений спектаклей для инвалидов, ветеранов, детей с ограниченными возможностями, из многодетных семей, детских домов, интернатов и других социально незащищенных категорий граждан – в Костроме, Москве, Санкт-Петербурге, других городах-героях России, во время туров по регионам страны - всего в 200 российских городах.