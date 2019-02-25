Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза

Мы привыкли, что поисковая система "Яндекс" отвечает на все запросы, строит маршруты, исправляет ошибки в текстах, переводит со многих языков. Но новость о том, что она теперь еще и пишет музыку, для многих стала шоком. Корреспондент "Дни.ру" оценил первое созданное машиной произведение.

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