Аналитика цифровой экономики: что представят на Неделе Российского Интернета

21-23 ноября 2018 года в Москве, в павильоне №75 на ВДНХ в 11-й раз пройдет Неделя Российского Интернета – RIW 2018.



Значительная часть докладов конференционной программы Russian Internet Week 2018 будет посвящена аналитике различных сегментов цифровой экономики России.

Главная ежегодная аналитическая панель, открывающая RIW – в этом году носит название ТОП-панель “Цифры и тренды 2018/2019”.

Её участники представляют эксклюзивные цифры и основные тренды развития отраслей (интернет, медиа, телеком, софт, ИТ).

К участию приглашены ведущие отраслевые эксперты. Каждый из них представит эксклюзивный доклад о состоянии развития и трендах – по направлениям: Экономика Рунета: объемы интернет-рынков, динамика роста; Экосистема цифровой экономики России: вклад в ВВП России; Аудитория Рунета. Медиапотребление; Мобильная экономика России. Экосистема мобильных приложений; Sharing Economy; Экономика больших данных; Инфраструктура; Регулирование интернета и различных сегментов ИКТ; Точки роста российской отрасли высоких технологий и сдерживающие факторы; Отраслевые проблемы и пути их решения.

Кроме того, компания Facebook запускает программу Boost Your Business для малого и среднего бизнеса в России на Russian Internet Week 2018. Facebook обсудит с представителями российского малого и среднего бизнеса возможности развития бизнеса в России в условиях цифровизации экономики, поделится лучшими практиками и историями успеха, а также проблемами, с которыми сталкиваются отечественные компании при построении своего бизнеса в онлайн.

“Мы поговорим об экспортном потенциале российских компаний, а также возможных стратегиях и механизмах интеграции малого бизнеса в глобальный рынок. Данная дискуссия также позволит участникам встречи обсудить вопросы развития российского среднего и малого бизнеса и их роль в построении цифровой экономики России”, – комментирует Ульяна Зинина, руководитель по связям с государственными организациями России в Facebook.

Также на RIW специалисты ведущих российских и зарубежных компаний подробно остановятся на аналитике социальных сетей в реалиях современного бизнеса.

"Если классические медиа в России измеряются давно и хорошо, то про социальные медиа такого сказать нельзя. Мало того, не так часто за одним столом можно увидеть и представителей социальных сетей и основных измерителей. А тема, объединяющая всех, весьма горячая – чтобы брендам наращивать свое присутствие в соцмедиа, им надо опираться на цифры и тренды. Вот об этом мы и поговорим с коллегами. Спасибо всем, что поддержали идею общего разговора", – комментирует Василий Черный, модератор секции, посвященной аналитике социальных сетей на RIW 2018.

О построении сквозной аналитики в разных сферах бизнеса: медицина, недвижимость, рестораны, услуги. Каждый бизнес стремится к росту продаж, увеличению прибыли и сокращению расходов на рекламу. Наиболее эффективным инструментом достижения этих целей является грамотно выстроенная сквозная аналитика, которая позволит отслеживать расходы, следить за эффективностью рекламных каналов и останавливать бесполезную трату денег. В рамках секции выступят специалисты, которые внедрили сквозную аналитику для своих профессиональных отраслей: медицина, недвижимость, рестораны и сфера услуг. Секция позволит слушателям понять, какие особенности бизнеса важно учитывать при построении сквозной аналитики, и узнать подходы и кейсы, которые были реализованы на практике.

в рамках RIW 2018, 22 ноября пройдет конференция "Большие данные и приватность в Интернете", на которой представители бизнеса, общества и государства смогут обсудить шаги по повышению защищенности данных, которые рядовые пользователи осознанно или неосознанно оставляют в Интернете; как социальные сети, поисковые системы, почтовые сервисы, операторы связи и другие организации используют эти данные, и что рядовой пользователь должен знать об этом. Партнером конференции "Большие данные и приватность в Интернете" выступает Яндекс.

Впервые за историю участники RIW смогут посетить независимое событие, полностью посвященное вопросам блокчейна в России. Итоги 2018 года, исследования от рейтинговых агентств, финансовые показатели крупнейших компаний отрасли и тренды во всех сферах использования блокчейна – это главные темы, заявленные в программе конференции CryptoEvent RIW. В течение трех дней на площадке выступят более 90 спикеров из России и СНГ: от разработчиков до топ-менеджеров.

Эти и многие другие темы поднимут спикеры Russian Internet Week 2018. Успейте зарегистрироваться на сайте.

Russian Internet Week уже более десяти лет собирает на одной площадке представителей крупнейших IT-компаний и стартапов, государства и бизнеса.

Посетителей выставки Internet EXPO ждет аллея инноваций UpStart и новые продукты от крупнейших российских IT-компаний и медиахолдингов. Среди участников "Лаборатория Касперского", Show Jet, Координационный центр национального домена сети Интернет, "ВКонтакте", Brand Analytics, RU-CENTER, РБК, Mail.Ru Group, Zcard, Тvzavr, 1С, Facebook, Mediascope, Microsoft, "Сибирикс", Think with Google, UREMONT.COM, "Манго Телеком", MediaSoft, King Bird Studio, CREON PR, Getresponse, "Эвотор", "Медиалогия", Kwork, CommuniGate Systems, BestDoctor, Variti, Profiles и многие другие.

В этом году на RIW выступят свыше 700 российских и зарубежных спикеров и экспертов – трехдневная программа RIW 2018 включает более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов.

"RIW – это площадка для диалога. Мы уверены, что тема безопасности данных вызывает интерес у нашей аудитории и у отрасли в целом. Нет сомнений, что нам удастся провести по-настоящему живое обсуждение данной темы, выявить острые моменты, наметить векторы развития", – отмечает Сергей Плуготаренко, директор РАЭК и организатор RIW 2018.

МЕСТО: ВДНХ, павильон №75, павильон "Умный город".

ВРЕМЯ: 21 ноября с 10:00 до 18:00, 22–23 ноября с 11:00 до 18:00.