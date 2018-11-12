Аналитика цифровой экономики: что представят на Неделе Российского Интернета

Пугачева серьезно больна Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной
Какая гадость: розовый купальник бесстыдно врезался в интимную зону Волочковой
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Успенская спивается из-за дочери-фрика
Сделано заявление об убийстве Порошенко
партнеры
Понедельник 12 ноября
Лента новостей
15:30
Французы приняли Меркель за жену Макрона
15:29
Рак помог раскрыть тайну мозга
14:44
Ученые: негативные эмоции меняют скелет человека
14:44
Продавца тротила задержали в Уфе
14:43
Пышку из "Дома-2" жестоко избил жених-армянин
14:02
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах
14:01
Названо имя нового главного тренера "Спартака"
13:56
Космонавтов на МКС заставят купаться в моче
13:46
"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке
13:32
"Большое потрясение": стало известно о состоянии мужа родившей Нюши
13:15
Опубликовано "голое" фото известной певицы
13:04
В Египте нашли древние мумии кошек
12:42
В бассейне на базе отдыха под Москвой утонула двухлетняя девочка
12:39
Какие виды рака лечатся успешнее всего
12:35
Разведенная Дайнеко воссоединилась с Воробьевым
12:28
Россиянина задержали за убийство маленького сына любовницы
12:13
Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
11:50
После потери любимого Кудрявцева появилась в траурном платье
11:46
Новосибирск затопило кипятком
11:35
Голые женщины напали на Трампа
11:12
Триумф Путина довел до припадка злобных украинцев
11:01
В московском цирке леопард напал на девочку
10:51
Ани Лорак объявила о конце
10:50
Энистон променяла Питта на Ди Каприо
10:31
Подруга решилась обнародовать тайные подробности жизни Караченцова
10:31
При столкновении двух фур на МКАД погибли люди
10:20
Киркоров оскорбил народ снимком малолетней дочери в виде невесты
10:19
В Удмуртии в ДТП погибли семь человек
10:09
Пенсионерку отдали под суд за смерть трехлетней внучки
10:06
В Крыму отбили дерзкую провокацию Киева
09:59
Жителя Подмосковья избили в собственном доме
09:47
Пьяный водитель убил молодую россиянку
09:39
Популярный актер лишился дома из-за пожара
09:36
"На душе тяжело": у Бледанс заподозрили потерю ребенка
09:23
При пожаре на севере Москвы погиб человек
09:04
"Чуть не зарыдал": Трамп прилюдно унизил лебезящего Порошенко
08:59
Лайнер из Москвы аварийно сел в Норильске
08:52
Гитариста Aerosmith увезли в больницу с концерта
08:52
Страшная правда: беспомощный отец Волочковой терпел побои
08:36
Беременная Меган Маркл оголилась в церкви на поминальной службе
08:05
Известный актер скончался в возрасте 90 лет
18:00
Больную Пугачеву защитили после жестокой травли
17:32
"Сделала аборт от любовника": у Собчак лопнуло терпение из-за беременности
17:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 ноября 2018 года
16:32
Звезда "Папиных дочек" сбежала из России перед родами
16:04
"Плохо и страшно": Пригожин шпионил за Валерией
15:41
Малахов довел народ до бешенства из-за грязных сплетен о Задорнове
14:54
Сподвижник Табакова сбежал из театра
14:28
Мать Тимати жестко осадила его любовницу
13:58
Фанатка пластических операций показала откровенные снимки
13:43
Максиму Фадееву потребовалось лечение после таблеток для похудения
12:45
"Боль неимоверная": Волочкова опозорилась на концерте (видео)
12:17
"Задорнов жив": Петросян удивил странным заявлением
11:51
Модель-пышка стала сенсацией на Украине
11:39
Максим Виторган усомнился в своем отцовстве
11:08
Капризы Меган Маркл привели к проблемам в королевской семье
10:31
"Было неприятно": Карина Мишулина о романах отца с несовершеннолетними
10:01
Взрыв на кладбище в Москве: много погибших
23:57
На Первом канале столкнули лбами жен покойного Задорнова
23:38
Галкина перекосило во время разговора с вдовой Задорнова
19:45
Актриса Юлия Волчкова скончалась после тяжелой болезни
19:07
Принца Гарри заставили рассекретить любовницу
18:16
У звезды "Дома-2" после жестокого избиения онемело лицо
17:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 ноября 2018 года
17:15
Успенская спивается из-за дочери-фрика
17:00
Когда метро соединит Некрасовку и Новую Москву
16:34
Измены Чумакова ошарашили Ковальчук
15:57
Ведущий Николай Дроздов впервые сообщил о больной дочери
15:30
Закричавшей Кудрявцевой стало плохо на телешоу
15:27
Малахов раскрыл любовника жены-старушки Гогена Солнцева
14:46
Соблазнительные фото Тины Канделаки
14:23
"Уильям хочет девочку": Беременная Кейт Миддлтон в угоду мужу рискует жизнью
13:54
Муж удивлен обнародованными интимными подробностями жизни со звездой "Голоса"
13:42
"Много не пейте": Скандалист Ефремов получил звонкую пощечину
13:13
Разъяренная Волочкова притащила отцу-инвалиду новую женщину
12:35
"Делают химиотерапию": Ольга Слуцкер рассказала о борьбе с раком
12:09
Скандалисту Ефремову – 55
11:53
"Целый букет болезней": Организм Пугачевой истощен
11:11
Откровенное признание молодой пассии о жизни с Задорновым
10:33
Обомлевшая от 60-летнего мужика Ани Лорак ушла в разнос в эфире шоу "Голос"
10:10
Страшный пожар в петербургском гипермаркете сняли на видео
10:00
Как Кашпировский всю страну загипнотизировал
21:58
Зачем артист Ефремов лезет в политику
21:54
Сексуальная и дерзкая Туктамышева поразила соперниц
21:41
В Краснодаре из окна многоэтажки выбросили 15 кошек
21:31
36-летняя Водянова без макияжа выглядит как девочка
21:15
В Башкирии приговорили чиновника-"решалу"
20:56
Семенович поздравляют с беременностью
20:54
Под Волгоградом перевернулся рейсовый автобус
20:26
Мишель и Барак Обама потеряли ребенка
20:23
В Удмутрии в ДТП с автобусом пострадали пять пенсионеров
19:51
Брошенную Кридом Клюкину сняли с Биланом
19:11
Любовница Яббарова из "Дома-2" врезала беременной Рапунцель
19:05
Пожилой россиянин выпил с другом и расчленил его
18:40
Володин пообещал дополнительную поддержку инвалидам
18:39
Путина втянули в скандал с Крымским мостом
18:19
Савченко будут возить по Украине в клетке
18:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 ноября 2018 года
18:12
Пьяный водитель задавил уснувшего у пруда приятеля
18:04
Вторая древнейшая: как подкупает "Новая газета"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Было неприятно": Карина Мишулина о романах отца с несовершеннолетними
"Много не пейте": Скандалист Ефремов получил звонкую пощечину
Успенская спивается из-за дочери-фрика
Галкина перекосило во время разговора с вдовой Задорнова
"Сделала аборт от любовника": у Собчак лопнуло терпение из-за беременности
Больную Пугачеву защитили после жестокой травли
Пресс-релизы

Аналитика цифровой экономики: что представят на Неделе Российского Интернета

Фото: Пресс-служба
21-23 ноября 2018 года в Москве, в павильоне №75 на ВДНХ в 11-й раз пройдет Неделя Российского Интернета – RIW 2018. 
прочитано 247 раз

Значительная часть докладов конференционной программы Russian Internet Week 2018 будет посвящена аналитике различных сегментов цифровой экономики России.

Главная ежегодная аналитическая панель, открывающая RIW – в этом году носит название ТОП-панель “Цифры и тренды 2018/2019”.

Её участники представляют эксклюзивные цифры и основные тренды развития отраслей (интернет, медиа, телеком, софт, ИТ).

Фото: Пресс-служба

К участию приглашены ведущие отраслевые эксперты. Каждый из них представит эксклюзивный доклад о состоянии развития и трендах – по направлениям: Экономика Рунета: объемы интернет-рынков, динамика роста; Экосистема цифровой экономики России: вклад в ВВП России; Аудитория Рунета. Медиапотребление; Мобильная экономика России. Экосистема мобильных приложений; Sharing Economy; Экономика больших данных; Инфраструктура; Регулирование интернета и различных сегментов ИКТ; Точки роста российской отрасли высоких технологий и сдерживающие факторы; Отраслевые проблемы и пути их решения.

Фото: Пресс-служба

Кроме того, компания Facebook запускает программу Boost Your Business для малого и среднего бизнеса в России на Russian Internet Week 2018. Facebook обсудит с представителями российского малого и среднего бизнеса возможности развития бизнеса в России в условиях цифровизации экономики, поделится лучшими практиками и историями успеха, а также проблемами, с которыми сталкиваются отечественные компании при построении своего бизнеса в онлайн.

“Мы поговорим об экспортном потенциале российских компаний, а также возможных стратегиях и механизмах интеграции малого бизнеса в глобальный рынок. Данная дискуссия также позволит участникам встречи обсудить вопросы развития российского среднего и малого бизнеса и их роль в построении цифровой экономики России”, – комментирует Ульяна Зинина, руководитель по связям с государственными организациями России в Facebook.

Фото: Пресс-служба

Также на RIW специалисты ведущих российских и зарубежных компаний подробно остановятся на аналитике социальных сетей в реалиях современного бизнеса.

"Если классические медиа в России измеряются давно и хорошо, то про социальные медиа такого сказать нельзя. Мало того, не так часто за одним столом можно увидеть и представителей социальных сетей и основных измерителей. А тема, объединяющая всех, весьма горячая – чтобы брендам наращивать свое присутствие в соцмедиа, им надо опираться на цифры и тренды. Вот об этом мы и поговорим с коллегами. Спасибо всем, что поддержали идею общего разговора", – комментирует Василий Черный, модератор секции, посвященной аналитике социальных сетей на RIW 2018.

О построении сквозной аналитики в разных сферах бизнеса: медицина, недвижимость, рестораны, услуги. Каждый бизнес стремится к росту продаж, увеличению прибыли и сокращению расходов на рекламу. Наиболее эффективным инструментом достижения этих целей является грамотно выстроенная сквозная аналитика, которая позволит отслеживать расходы, следить за эффективностью рекламных каналов и останавливать бесполезную трату денег. В рамках секции выступят специалисты, которые внедрили сквозную аналитику для своих профессиональных отраслей: медицина, недвижимость, рестораны и сфера услуг. Секция позволит слушателям понять, какие особенности бизнеса важно учитывать при построении сквозной аналитики, и узнать подходы и кейсы, которые были реализованы на практике.

в рамках RIW 2018, 22 ноября пройдет конференция "Большие данные и приватность в Интернете", на которой представители бизнеса, общества и государства смогут обсудить шаги по повышению защищенности данных, которые рядовые пользователи осознанно или неосознанно оставляют в Интернете; как социальные сети, поисковые системы, почтовые сервисы, операторы связи и другие организации используют эти данные, и что рядовой пользователь должен знать об этом. Партнером конференции "Большие данные и приватность в Интернете" выступает Яндекс.

Фото: Пресс-служба

Впервые за историю участники RIW смогут посетить независимое событие, полностью посвященное вопросам блокчейна в России. Итоги 2018 года, исследования от рейтинговых агентств, финансовые показатели крупнейших компаний отрасли и тренды во всех сферах использования блокчейна – это главные темы, заявленные в программе конференции CryptoEvent RIW. В течение трех дней на площадке выступят более 90 спикеров из России и СНГ: от разработчиков до топ-менеджеров.

Эти и многие другие темы поднимут спикеры Russian Internet Week  2018. Успейте зарегистрироваться на сайте.

Russian Internet Week уже более десяти лет собирает на одной площадке представителей крупнейших IT-компаний и стартапов, государства и бизнеса.

Посетителей выставки Internet EXPO ждет аллея инноваций UpStart и новые продукты от крупнейших российских IT-компаний и медиахолдингов. Среди участников "Лаборатория Касперского", Show Jet, Координационный центр национального домена сети Интернет, "ВКонтакте", Brand Analytics, RU-CENTER, РБК, Mail.Ru Group, Zcard, Тvzavr, 1С, Facebook, Mediascope, Microsoft, "Сибирикс", Think with Google, UREMONT.COM, "Манго Телеком", MediaSoft, King Bird Studio, CREON PR, Getresponse, "Эвотор", "Медиалогия", Kwork, CommuniGate Systems, BestDoctor, Variti, Profiles и многие другие.

В этом году на RIW выступят свыше 700 российских и зарубежных спикеров и экспертов – трехдневная программа RIW 2018 включает более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов.

"RIW – это площадка для диалога. Мы уверены, что тема безопасности данных вызывает интерес у нашей аудитории и у отрасли в целом. Нет сомнений, что нам удастся провести по-настоящему живое обсуждение данной темы, выявить острые моменты, наметить векторы развития", – отмечает Сергей Плуготаренко, директор РАЭК и организатор RIW 2018.

МЕСТО: ВДНХ, павильон №75, павильон "Умный город".

ВРЕМЯ: 21 ноября с 10:00 до 18:00, 22–23 ноября с 11:00 до 18:00.

12 ноября 2018, 08:51
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 ноября 2018
просмотры: 123

Петр Налич даст Большой новогодний концерт в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 ноября 2018
просмотры: 123

В Театре на Малой Бронной поставили спектакль в память о Людмиле Гурченко

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 ноября 2018
просмотры: 123

Алекс Перрэ: "Я показываю жизнь"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 ноября 2018
просмотры: 123

Международный конкурс Московской консерватории для молодых композиторов "Новые классики" собрал более 820 заявок

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 ноября 2018
просмотры: 123

FOOD SHOW-2018: готовим со звездами

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 ноября 2018
просмотры: 123

Russian Internet Week пройдет 21-23 ноября на ВДНХ

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
7 ноября 2018
просмотры: 123

Елена Брежнева представит капсульную мужскую коллекцию осень-зима 2018/2019

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 ноября 2018
просмотры: 123

За год произошел полный развал отрасли такси

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 ноября 2018
просмотры: 123

Галерея Классической Фотографии представляет выставку Алекса Перрэ "Перекрестки миров"

Симбиоз культур глазами современного европейского фотографа

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 ноября 2018
просмотры: 123

Костя Дзю выпустил энергетик

567

загрузить ещё

Политика

Голые женщины напали на Трампа
Триумф Путина довел до припадка злобных украинцев
"Чуть не зарыдал": Трамп прилюдно унизил лебезящего Порошенко
Зачем артист Ефремов лезет в политику

Шоу-бизнес

"Был очень важный день": Виталина предстала в новом статусе
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах
"Большое потрясение": стало известно о состоянии мужа родившей Нюши
Шпагаты, купальники и мужики: балерины Волочковой больше нет

Проишествия

Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)
В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Умерла звезда "Ералаша"
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям
Монеточка написала песню к фильму ужасов
Шоу-бизнес

Подруга решилась обнародовать тайные подробности жизни Караченцова

Вдову Поргину поставили в известность
Шоу-бизнес

Беременная Меган Маркл оголилась в церкви на поминальной службе

Наряд герцогини был подобран крайне неудачно
Шоу-бизнес

После потери любимого Кудрявцева появилась в траурном платье

Телеведущая на съемках предстала в черном наряде
Шоу-бизнес

200-килограммовый Семчев усыхает на глазах

Артист сбросил уже 40 килограммов

Гороскоп

Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
Совет на выходные
"Полезно поголодать": сноровистой Максаковой указали ее место
Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября

Фоторепортажи

"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке
Модель-пышка стала сенсацией на Украине
Соблазнительные фото Тины Канделаки
Скандалисту Ефремову – 55

Спорт

Сексуальная и дерзкая Туктамышева поразила соперниц
Кокорина и Мамаева лишили самого дорогого в СИЗО
Мать Этери Тутберидзе скончалась после тяжелой болезни
Полуголая Туктамышева загнала Загитову под лавку

Регионы

Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru