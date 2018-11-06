Скончалась звезда сериала "Интерны"

Скончалась актриса Московского ТЮЗа Наталья Корчагина. Ей было 70 лет, передает НСН. Причина смерти артистки не называется. Прощание с Корчагиной состоится 8 ноябряв в МТЮЗе.
Наталья Корчагина снималась в известных российских фильмах и сериалах, среди них "Господня рыба", "Молодые и злые", "Своя команда", "Интерны", "Моя прекрасная няня", "Дом образцового содержания".
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