Путин показал заокеанскому гостю Большой театр

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с бразильским лидером Мишелем Темером. Глава Кремля посетил вместе с заокеанским гостем Большой театр.

Путин и Темер отправились на гала-концерт лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов, передает ТАСС. Российский президент приехал в Большой театр к третьему отделению, после чего встретился с бразильским коллегой в Белом фойе.

Главы государств вместе отправились в центральную ложу, где они встретились с хореографом Юрием Григоровичем. Примечательно, что посетители Большого театра не сразу заметили среди гостей Владимира Путина. Узнав президента, они начали активно его фотографировать, передает Life.ru.

Добавим, Мишел Темер прибыл в Россию с официальным визитом. Его официальные переговоры с Владимиром Путиным состоятся 21 июня 2017 года. Также он встретится с премьером Дмитрием Медведевым, главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Отметим, что награждение лауреатов международного конкурса состоялось на сцене Большого театра перед началом концерта. В отборе приняли участие 272 артиста балета из 28 стран, из них к мероприятию допустили 170 танцоров. Победителей соревнования поприветствовала президент оргкомитета конкурса, вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

Путин привел президента Бразилии в Большой театр: Завтра у него с Темером официальные переговоры в Кремле pic.twitter.com/ysUzKmECSK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 июня 2017 г.

"Мне хочется, чтобы первое их такое важное лауреатство открыло им серьезную дорогу в их будущей профессиональной балетной карьере", – отметила она. Ее поддержал и Юрий Григорович, подчеркнув, что он встречает "новую поросль" молодых профессионалов на сцене театра уже на протяжении 48 лет.