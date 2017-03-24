Президент вручил премии деятелям культуры и искусства

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 марта, вручил премии деятелям культуры, которые внесли значительный вклад в развитие искусства в нашей стране. Церемония прошла в канун Дня работника культуры.

Лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры стали артист театра "Ленком" Антон Шагин, искусствовед Вера Лагутенкова и директор Приморского музея имени Арсеньева Виктор Шалай. Кроме того, президентская премия в области литературы и искусства за произведения для детей присуждена режиссеру фильма "Усатый нянь" Владимиру Грамматикову, а также детскому писателю Анастасии Орловой.



Особенно стоит отметить награждение президентской премией Леонида Шварцмана – выдающегося художника-постановщика и режиссера 57 анимационных фильмов, в числе которых "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", "Котенок по имени Гав", "38 попугаев" и многие другие. Леонид Аронович – признанный классик отечественной анимации, создавший за свою долгую творческую деятельность многих мультипликационных персонажей, которые полюбились многими поколениями зрителей. Работы мастера открыли новые страницы в кукольной анимации, а примененные Шварцманом изобразительные решения с годами не теряют своих достоинств.

Стоит отметить, что вручение премии стало приятной неожиданностью для некоторых лауреатов. Так, по словам Веры Лагутенковой, новость о награждении стала для нее ошеломляющей. "Для нас, молодых, это очень важно. Мы все делаем на ощупь, нет готовых рецептов, набиваем шишки. Наши мастера, коллеги верят в нас", – сказала она в беседе с газетой "Взгляд".

"Дорогие лауреаты, каждый из вас предъявил обществу свой талант, верность призванию и творческим поискам", – сказал на церемонии президент России Владимир Путину. По его словам, лауреаты премии достигли впечатляющих результатов в искусстве, свои примером доказав, что успехов можно добиваться только напряженным трудом и увлеченностью тому делу, которому служишь. "Я искренне благодарю вас за значимый вклад в развитие культуры России", – заявил глава российского государства.

При этом Владимир Путин в своей речи перед собравшимися лауреатами заявил о необходимости беречь и приумножать уникальное культурное наследие нашей страны, а также формировать и укреплять объединяющие российское общество ценности. "Культура – это ориентир, основа и пространство всей нашей жизни. В культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и служить ей – особая, благородная и ответственная миссия", – отметил Владимир Путин.

По его словам, тот, кто работает в сфере искусства оказывает непосредственное влияние на формирование современной культурной среды в России. При этом президент отметил, что место для творчества есть в любой деятельности. "Ну например, в кулинарном искусстве, разве там нет места для творчества? Очень даже есть, я вас уверяю, да и вы сами об этом хорошо знаете. Но, без всяких сомнений, искусство – это такая область, где сосредоточено творчество", – сказал глава российского государства.





Президентская премия для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года россиянам в возрасте до 35 лет. Она присуждается за создание талантливых произведений, а также реализацию разного рода творческих и исследовательских проектов. Что касается премии президента в области литературы и искусства за создание детских произведений, то она была учреждена в 2013 году и вручается за выдающиеся достижения в создании творческих произведений, направленных на моральное-этическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

