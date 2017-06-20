Путин собрался в Большой театр

Президент России Владимир Путин может посетить Большой театр вечером 20 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На вечер у президента запланирована еще целая серия обычных рабочих бесед, но перед этим, как мы ожидаем, возможно, он посетит Большой театр", – цитирует представителя президента "Газета.ru". Ожидается, что к Путину присоединится бразильский лидер Мишел Темер, который к тому времени прибудет с официальным визитом в Россию.
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