Путин собрался в Большой театр

Президент России Владимир Путин может посетить Большой театр вечером 20 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На вечер у президента запланирована еще целая серия обычных рабочих бесед, но перед этим, как мы ожидаем, возможно, он посетит Большой театр", – цитирует представителя президента "Газета.ru". Ожидается, что к Путину присоединится бразильский лидер Мишел Темер, который к тому времени прибудет с официальным визитом в Россию.

