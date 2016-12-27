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Умерла исполнительница роли принцессы Леи в "Звездных войнах"
Уход из жизни подтвердила дочь актрисы Билли Лоерд. Близкие и друзья скорбят о потере.
"С очень глубокой печалью Билли Лоерд подтверждает, что ее любимая мама Кэрри Фишер покинула нас в 8:55 этим утром", – цитирует заявление родных People. "Ее любил весь мир, и ее будет очень сильно не хватать. Вся наша семья благодарит вас за ваши молитвы", – передает издание. Исполнительница роли Леи умерла в одной из больниц Лос-Анджелеса.
Фишер была госпитализирована в критическом состоянии в одну из больниц Лос-Анджелеса 23 декабря из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона. Врачи доставили Фишер в больницу скорой помощи департамента пожарной охраны города после приземления. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Керри Фишер — американская актриса, сценарист и прозаик. Дочь актрисы Дебби Рейнольдс и певца Эдди Фишера. За свою кинокарьеру снялась в более чем восьми десятках фильмов. Известность получила благодаря исполнению роли принцессы Леи Органы в киносаге режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны".
Помимо актерской карьеры, Фишер занималась писательской деятельностью. Самой ее известной работой стала автобиографическая пьеса "Сослагательное пьянство", экранизация которой была выдвинута на премию "Эмми".
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