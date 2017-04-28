"Симпсоны" спародировали известный сериал
Ролик, посвященный 30-летнему юбилею "Симпсонов" был размещен на канале Animation on FOX на видеохостинге YouTube. Во время пародийной заставки создатели сериала показали зрителям самые яркие моменты в его истории.
В 2017 году "Симпсоны" празднуют свой юбилей. Премьера проекта состоялась 19 апреля 1987 года.
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