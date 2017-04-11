Неожиданный финал сериала "Остаться в живых"
Как рассказал изданию Entertainment Weekly один из авторов сценария Дэймон Линделоф, изначально в заключительной серии планировалась другая развязка. Ключевая роль отводилась вулкану, который располагался на том самом необитаемом острове.
У вулкана должен был появиться Дымный монстр. У подножия горы главный герой Джек мог побороться с Джоном Локом. По признанию Линделофа, от подобного варианта финальной сцены отказались из-за финансовой составляющей. Съемки с вулканом обошлись бы гораздо дороже.
"Представители телеканала ABC тактично попросили слегка изменить концовку и сделать ее такой, чтобы "компания не обанкротилась", – рассказал сценарист. Помимо этого, продюсеры проекта посчитали более интересным оставить несколько сюжетных линий "без лишних подробностей" и объяснений.
Впрочем, съемочная группа не пожалела об изменении финала. "А еще мы вспомнили, что в конце "Звездных войн: Мести ситхов" есть эпичная сцена борьбы Анакина Скайуокера и Оби-Вана Кеноби на вулканической планете. Мы поняли, что, как бы мы ни сняли нашу концовку, сцена выглядела бы как серия "Микки Мауса" рядом с этим", – рассмеялся Дэймон.
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