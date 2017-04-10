Звезда "Ла-Ла Ленд" разбила школьнику сердце

Роковая голливудская дива Эмма Стоун отказала 17-летнему Джейкобу Стауденмайеру, снявшему нашумевший видеоролик в стиле мюзикла "Ла-Ла Ленд". Напомним, таким необычным способом подросток стремился привлечь внимание актрисы и... пригласить ее на свидание.

Как ранее сообщало издание Eonline, отчаянный школьник специально воссоздал одну из сцен "Ла-Ла Ленд", в который он призывает Эмму сказать "Да". К слову, Джейкоб и Эмма когда-то были соседями. Подросток живет в штате Аризона, где выросла будущая звезда.

Как Стаунденмайер признался в интервью американским СМИ, он считает себя ничем не хуже Райана Гослинга. "Текст песни я переписал сам, а в клипе позвал сниматься своих одноклассников", – рассказал влюбленный юноша.

В личном письме Стоун поблагодарила Джейкоба за "величайшее предложение из всех, что она когда-либо получала", но отметила, что принять его никак не может, потому что сейчас напряженно работает в Лондоне. В утешение школьнику Эмма добавила, что он и правда невероятно похож на ее партнера по "Ла-Ла Ленд" Райана Гослинга.