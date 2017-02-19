Тайны звезд советской эстрады: Юрий Антонов

Сегодня одной из самых ярких звезд советской эстрады исполняется 72 года. Он запомнился нам не только как участник легендарных ансамблей "Веселые ребята", "Земляне", "Синяя птица", "Добры молодцы" и "Аэробус". В первую очередь Юрий Антонов – талантливый композитор, певец и даже актер. В честь дня рождения исполнителя Dni.Ru вспоминают все самые значимые моменты его биографии.

Он родился в семье военного незадолго до окончания Великой отечественной. По долгу службы Антонова-старшего семья постоянно переезжала, а потому в одной школе будущей звезде советской эстрады не приходилось задерживаться подолгу. Гарнизоны, странствия, один военный городок сменял другой со скоростью картинки в калейдоскопе. Однако в середине 50-х отца перевели на службу в небольшой белорусский городок, где семье предстояло наконец задержаться. Именно там родители приняли решение отдать Юру в музыкальную школу.

Уже в 14 лет Антонов работает руководителем хора в депо и получает за это неплохую зарплату. Будучи учащимся Молодечненского музыкального училища, он наконец-то осуществляет свою мечту детства – создает собственный музыкальный ансамбль. Это совсем небольшой эстрадный оркестр, но ребята выступают в местном Доме культуры и даже собирают свою постоянную публику.

Незадолго до службы в армии Юрий приобрел педагогический опыт, поработав преподавателем музыки в одной из музыкальных школ Минска. 18-летний Антонов сразу понял, что работа с детьми – не то, чем он бы хотел заниматься всю свою жизнь. Менее чем через год он оставляет музыкальную школу и устраивается солистом в Белорусскую государственную филармонию.

Именно в годы работы в филармонии произошло знакомство артиста с легендарным руководителем ВИА "Песняры" Владимиром Мулявиным. Гитарист оценил талант и упорство молодого исполнителя. Спустя несколько лет Антонова приглашают стать клавишником популярного в те годы ленинградского ансамбля "Поющие гитары".

В 25 лет музыкант переезжает в столицу, где довольно быстро зарабатывает себе всенародную славу. Участник оркестра "Современника", музыкант известного ансамбля "Добры молодцы" – своими вокальными партиями Антонов моментально завоевывает любовь и внимание столичных слушателей.

Популярность вокалиста достигает своего пика после выхода легендарного диска Давида Тухманова "Как прекрасен мир". Именно Антонов исполнил ведущую вокальную партию в заглавной композиции сборника.

Работа с ВИА "Веселые ребята" дарит Антонову настоящее вдохновение. В этот период появляются такие легендарные хиты как "Если любишь ты", "Отчего" и "Ну, что с ним делать".

Песни, написанные Антоновым, исполняют едва ли не все ведущие вокально-инструментальные ансамбли 70-х годов. Он пишет музыку для ВИА "Поющие сердца", "Земляне", "Красные маки" и многих других.

Омрачает его творчество лишь одно – чуть ли не половину всех написанных шедевров попросту "разворачивают". Причина запрета на исполнение песен Антонова – то, что он не является членом Союза композиторов.

В 1980-м Юрий начинает свое сотрудничество с рок-группой "Аракс". Похоже, именно этот период заставляет музыканта забыть обо всех сложностях и запретах. Выступления в составе "Аракс" делают Антонова одним из самых популярных музыкантов Советского Союза. Вскоре он записывает собственный альбом "Крыша дома твоего", на который входят песни, исполненные вокалистом совместно с "Араксом" и другими музыкальными коллективами.

В последующие десятилетия Антонов успевает буквально всюду. Издает новые диски-гиганты. "Поверь в мечту" и "Дай мне руку" звучат в середине восьмидесятых буквально из каждого радиоприемника. В 1984 году, поддавшись уговорам авантюристов-друзей, он снимается в фильме Александра Косарева "Прежде, чем расстаться". Актерский талант Антонова и его многочисленные импровизации на съемочной площадке и сегодня вспоминают многие коллеги.

В 1985 году происходит по-настоящему неслыханное событие для всей музыкальной индустрии Союза – Юрий Антонов уезжает в Финляндию, где буквально за несколько месяцев издает диск под названием My Favorite Songs. Полюбившиеся всем композиции предстают в новом свете. На английском языке.

На его пути не раз оказывались серьезные преграды. Здесь и проблемы с Союзом композиторов, и конфликт с властями в конце 80-х годов, и вынужденное исчезновение "со всех эфиров" практически на два года. Тем не менее, Антонов популярен как на территории постсоветского пространства, так и в европейских странах.

Его талант одинаково ценят все. И старшее поколение, и молодые люди – толпы людей приходят на его выступления вне зависимости от своих политических взглядов, а зачастую – и музыкальных пристрастий. Композиции Антонова одинаково нравятся и любителям отвязного рока, и заурядным меломанам.