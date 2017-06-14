Как не набрать лишние килограммы в отпуске

Наступило лето, а значит многие всерьез задуматься об отпуске. Мы активно худеем и качаем пресс, чтобы быть самой стройной на пляже и иметь возможность наснимать десятки гигабайтов сексапильных фотографий на зависть подругам и коллегам. Но обратно родину мы обычно привозим с собой не только приятные впечатления, но и лишние килограммы.
Поездки в новые страны – это
всегда самое беспощадное гастрономическое испытание. Попробовать хочется все и
сразу. И надо пробовать, ведь национальная кухня расскажет больше подробностей
о культуре страны, чем любой исторический музей. Но для того, чтобы все перепробовать
и не наесть при этом себе лишних сантиметров в талии, рекомендую придерживаться
нескольких несложных правил.
- Прежде чем отправиться в поездку,
прошерстите интернет и разузнайте обо всех интересных и ориентированных (более
или менее) на здоровое питание кафе и ресторанах в той местности, куда вы
отправляетесь. В крайнем случае, это можно уточнить по прибытии, пообщавшись с
представителями отеля.
- Не переедайте! Если вы
отправляетесь в отпуск с режимом "все включено" – не жадничайте. На протяжении
всего отпуска вас будут кормить примерно одним и тем же ассортиментом блюд. Все,
что вы не успеете съесть сегодня – попробуете завтра.
- Если вы летите на море, вам будет
предложено множество блюд из морепродуктов. А это идеальный белковый ужин! И
вкусно, и полезно.
- Для тех, кто дома следит за
режимом питания, лучше стараться придерживаться формулы КБЖУ (калории-белки-жиры-углеводы)
и на отдыхе – хотя бы относительно: углеводы в первой половине дня, белок на
ужин.
- Вода во многих восточных и
азиатских странах подчас – на вес золота. Сразу по приезду запаситесь чистой
бутилированной водой и не нарушайте питьевой режим, ведь на жарком солнце
обезвоживание организма случается гораздо быстрее.
- Если вы едете отдыхать в теплые
страны – налегайте на свежие овощи и ягоды. Это не нанесет урон фигуре, а
витаминами от натуральных продуктов вы подзарядитесь на всю будущую зиму.
- Не злоупотребляйте алкоголем. Он
обезвоживает организм, очень калориен, стимулирует аппетит и рушит барьеры,
помогающие вам не переедать.
- Не пропускайте завтрак:
цельнозерновой хлеб, яйца, каши… Завтракайте сытно и питательно.
- Если на прогулке вы заприметили в
симпатичной витрине пирожное или торт – позвольте себе лакомство. Один раз и не
на ночь, а только на завтрак! И пусть, как говорится, весь мир подождет.
- Старайтесь проводить отдых
активно: побольше плавать, гулять пешком. Не упустите возможности освоить
какой-нибудь новый вид спорта: например, водные лыжи, серфинг.
Если проводить отпуск активно и
соблюдать режим питания, то есть вероятность, что по возвращении, вы уйдете,
что называется, в минус – не только не наберете лишних килограмм, но и сбросите
пару тех, с которыми отправлялись в путешествие.