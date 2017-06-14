Как не набрать лишние килограммы в отпуске

Наступило лето, а значит многие всерьез задуматься об отпуске. Мы активно худеем и качаем пресс, чтобы быть самой стройной на пляже и иметь возможность наснимать десятки гигабайтов сексапильных фотографий на зависть подругам и коллегам. Но обратно родину мы обычно привозим с собой не только приятные впечатления, но и лишние килограммы.

Поездки в новые страны – это всегда самое беспощадное гастрономическое испытание. Попробовать хочется все и сразу. И надо пробовать, ведь национальная кухня расскажет больше подробностей о культуре страны, чем любой исторический музей. Но для того, чтобы все перепробовать и не наесть при этом себе лишних сантиметров в талии, рекомендую придерживаться нескольких несложных правил.

Прежде чем отправиться в поездку, прошерстите интернет и разузнайте обо всех интересных и ориентированных (более или менее) на здоровое питание кафе и ресторанах в той местности, куда вы отправляетесь. В крайнем случае, это можно уточнить по прибытии, пообщавшись с представителями отеля.

Не переедайте! Если вы отправляетесь в отпуск с режимом "все включено" – не жадничайте. На протяжении всего отпуска вас будут кормить примерно одним и тем же ассортиментом блюд. Все, что вы не успеете съесть сегодня – попробуете завтра.

Если вы летите на море, вам будет предложено множество блюд из морепродуктов. А это идеальный белковый ужин! И вкусно, и полезно.

Для тех, кто дома следит за режимом питания, лучше стараться придерживаться формулы КБЖУ (калории-белки-жиры-углеводы) и на отдыхе – хотя бы относительно: углеводы в первой половине дня, белок на ужин.

Вода во многих восточных и азиатских странах подчас – на вес золота. Сразу по приезду запаситесь чистой бутилированной водой и не нарушайте питьевой режим, ведь на жарком солнце обезвоживание организма случается гораздо быстрее.

Если вы едете отдыхать в теплые страны – налегайте на свежие овощи и ягоды. Это не нанесет урон фигуре, а витаминами от натуральных продуктов вы подзарядитесь на всю будущую зиму.

Не злоупотребляйте алкоголем. Он обезвоживает организм, очень калориен, стимулирует аппетит и рушит барьеры, помогающие вам не переедать.

Не пропускайте завтрак: цельнозерновой хлеб, яйца, каши… Завтракайте сытно и питательно.

Если на прогулке вы заприметили в симпатичной витрине пирожное или торт – позвольте себе лакомство. Один раз и не на ночь, а только на завтрак! И пусть, как говорится, весь мир подождет.

Старайтесь проводить отдых активно: побольше плавать, гулять пешком. Не упустите возможности освоить какой-нибудь новый вид спорта: например, водные лыжи, серфинг.

Если проводить отпуск активно и соблюдать режим питания, то есть вероятность, что по возвращении, вы уйдете, что называется, в минус – не только не наберете лишних килограмм, но и сбросите пару тех, с которыми отправлялись в путешествие.