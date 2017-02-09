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Мнение: Mazda 6 – роскошь и стиль в гражданском сегменте

Фото Анна Кириллова
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Сегодня у нас в руках седан-флагман компании Mazda, а именно автомобиль шестой серии. В 2015 году Mazda 6, и так довольно популярная среди отечественной публики, была подвергнута рестайлингу.
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Внешне обновленная Mazda 6 получила новые фары, измененную пятиугольную решетку радиатора, и очень любопытные модификации кузова. В дизайнерской философии модели термин KODO (прим. перевод “душа движения”) воплотился в дополнительные линии жесткости на кузове, придающие изначально уже спортивному облику машины дополнительную стремительность. Мне очень нравится добавленная линия, идущая от фары до середины передней двери. Ее подхватывает другая, идущая наискосок до ручки задней двери. И, наконец, все это подчеркивается третьей линией, поднимающейся от низа переднего до середины заднего бампера. Считается, кстати, что Мазда производит один из самых аэродинамичных автомобилей в “гражданском” сегменте.

Фото: Родион Газманов

Согласно "закону бутерброда", погода портится как раз в тот момент, когда ты выезжаешь с мойки перед фотосессией. Этот раз не стал исключением, и белые точки на машине, как вы могли догадаться, это снег. И даже не снег, а абсолютно дикая пурга, в которой машину видно только в видоискатель…

Фото Анна Кириллова

Штаб-квартира автоконцерна Mazda находится в Хиросиме, однако шестая серия собирается в России, поэтому не спешите хвататься за счетчик гейгера. К тому же (это я для любопытных) радиационная обстановка в месте нормализовалась уже в 70-х годах – это если вы собирались в этот город с туристическим визитом, но почему-то откладывали.

Посмотрим на технические характеристики автомобиля:

Mazda 6 (Supreme+)
Цена, руб 1 993 000
Цена в минимальной конфигурации, руб 1 324 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2488 (192)
Привод Передний
Разгон 0-100, сек 7,8
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 6,4/8,5
Снаряженная масса, кг 1 400
Длина/ширина/высота, мм 4870/1840/1450
Объем багажника, л 429
Дорожный просвет, мм 165

Обратите внимание на массу автомобиля. По-моему, это один из самых низких показателей в классе. Это ощущается и в движении. Управляется “шестерка” очень легко, хотя если на дороге есть колея, машину приходится временами ловить. А так маневренность здесь на высоте. Руль жесткий, и автомобиль слушается его беспрекословно.

Фото: Родион Газманов

Динамика здесь средняя, и тому, как мне кажется, виной работа АКПП, алгоритмы которой могли бы быть настроены чуть лучше. В общем, в профиль Mazda 6 смотрится шикарно, а вот едет чуть хуже.

Задубев окончательно, я переместился в салон. И знаете что? Салон здесь ну просто замечательный! Для автомобиля, стоимость которого начинается с 1,3 миллиона рублей, салон просто роскошный. Пока не запачкается.

Фото: Родион Газманов

В контрастной черно-белой гамме салон производит очень дорогое впечатление. Симпатично выполнен руль. Нельзя не обратить внимание на переделанную панель управления климатом. А вот управление функциями ассистирования при вождении не поменялось абсолютно, и выглядит одинаково во всех автомобилях концерна.

Фото: Родион Газманов

Сидеть здесь мягко и удобно. Присутствует поддержка поясницы и даже боковая поддержка. Прозрачный люк делает салон еще светлее.

Минималистичная приборная панель прекрасно вписывается в салон. Я заметил, кстати, что на всех японских машинах особое внимание уделено защитным козырькам, защищающих приборную панель от солнечных бликов. Недаром же Япония – Страна Восходящего Солнца.

Фото: Родион Газманов

В задней части салона “шестерки” не так много места, зато очень уютно. Если у вас рост меньше двух метров, конечно же. Хотя в этом случае места, уютные для вас места можно пересчитать по пальцам. В комплектации Supreme plus задние сиденья оборудованы системой подогрева.

Фото: Родион Газманов

Экран бортового компьютера небольшой, но с крупным шрифтом. Звук в топовой комплектации поставила компания Bose, и звучит, знаете ли, неплохо, но не более того. В читаемости, прозрачности звука, конечно, система уступает самым дорогим вариантам, но для своего класса ведет себя очень достойно.

Фото: Родион Газманов

Настраивать звук дополнительно здесь не нужно. Из заводской конфигурации выжали все, что могли, а если вам нравится когда гремит бас, флаг в руки – регулируйте сами.

Управление реализовано уже зарекомендовавшим себя везде и неоднократно, давно изобретенным колесом. Рядом кнопка электронного стояночного тормоза и регулировка громкости медиасистемы. Не знаю почему, но когда хотелось сделать громче, руки сначала тянулись к передней панели, и только потом сюда. Видимо, просто привычка. Переключатель режимов вождения на динамику влияния оказывает куда меньше, чем я ожидал.

Фото: Родион Газманов

Гитара в багажник поместилась. По диагонали. Ок, гитарный тест пройден.

Фото: Родион Газманов

Переходя к выводам, я хочу сказать, что машина мне в целом понравилась. Без малого два миллиона в топовой комплектации, но ощущается она на четыре-пять миллионов. Поэтому, если хочется, чтобы все смотрелось роскошно, но чтобы остались деньги на бензин, милости просим. Что касается внешнего дизайна, то я не знаю, кто еще столько стоит в этом классе.

Фото: Родион Газманов

К слову о бензине: Mazda традиционно лидирует в моем рейтинге как автомобиль с минимальным отрывом реального расхода топлива от заявленного. И это безусловно хорошо. Еще мне импонирует то, что во внешнем дизайне Mazda сейчас не оглядывается на конкурентов, а идет своей, давно проторенной дорогой. Не у всех это получилось хорошо, вспомним хотя бы Subaru. И если сегодня из за камер на дорогах гонять уже мало где можно, то пусть наши машины будут хотя бы красивыми.

9 февраля 2017, 12:12

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