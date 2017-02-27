Великая Западная стена

Итак, свершилось – Америка начинает строительство великой стены на границе с Мексикой. Давно говорили – и вот началось всерьез. Нет, отдельные участки возводились там и сям, заборы этакие, однако систематического подхода не наблюдалось.

Однако как пришел к власти ихний царь-надежа, товарищ Трамп, так дело поставили на промышленную основу, стали изыскивать средства и подрядчиков. А главный вопрос – кто мол все оплатит – новый президент решил по-американски остроумно и практично. Дескать, раз стена против мексиканцев, чтоб дрянь всякая не перелезала, то пусть мексиканцы и платят! Из налогов на импорт или еще как-нибудь. Такой вот рациональный подход.

Публикация от Matija Jasarov (@jasarov) Фев 25 2017 в 12:59 PST

А стена, напомним – это культовое сооружение. Это не просто некая физическая преграда между сопредельными территориями. Это политический символ. Вспомним знаменитую берлинскую стену, через которую все пробирались в Западный Берлин перебежчики, и подумаем о вещах более современных – скажем о строительстве заградительной системы "Стена" между Украиной и Россией, проекте бывшего премьера "Незалежной" Яценюка. Сколько ни говорили ему что русские танки это не остановит он продолжал строительство. Главное мол провести межу. И прибалты упражняются в стеностроении на восточной границе с той же целью – отделиться от соседа. Латвия уже больше двадцати километров забора отгрохала. Конечно на словах укрепляются против беженцев из Азии, но все же цель одна и та же – перенести пресловутую "берлинскую стену" как можно восточнее, к границе Евросоюза и НАТО. То есть ее, стену эту, не разрушили до основанья в ушедшем 1989 году, а просто перетащили.

Публикация от Joe F. (@joefbio1980) Фев 6 2017 в 12:12 PST

И в далекой Америке то же самое. Нет, конечно в силу американского прагматизма стена должна и физически отсечь мексиканцев от благ западной цивилизации, недаром они тысячами выходят на митинги против Трампа и обещают преодолеть преграду любым способом – хоть по лестнице перелезть, хоть тоннель прокопать. Можно еще попробовать пойти на таран на авто, перелететь на воздушном шаре, да мало ли способов. Дешевая рабочая сила в сомбреро так и просится в Штаты, где много настоящих долларов а не мексиканских песо и жизнь красивая как голливудское кино. Но вот беда – кина не будет, глобализация кончилась. Об этом заявил лично президент Трамп, который выходит из всех торговых и военных договоров и закрывается суперстенкой, а "никто не умеет строить стены лучше его, уж поверьте", недаром столько лет в строительном бизнесе. Каких-то двенадцать миллиардов у.е. – и вот все построят как по волшебству.

Трамп и мексиканская стена pic.twitter.com/BwkMnIoTII — Roman Nikolaevich (@Romancolonel) 29 января 2017 г.

Но если посмотреть на геополитическую обстановку в целом, то мы видим что и в оборонном плане все зоны влияния Америки закрываются невидимой преградой. То есть и Украина и Сирия как выяснилось будут находиться внутри "стены Трампа", или же Великой американской стены, а не снаружи как мы надеялись веря обещаниям новоизбранного президента, кстати учившегося и в военной академии. Пора купить себе губозакаточную машинку с триколором. Может старина Дональд и не вмешивался бы в дела других стран как и обещал, но уж больно много там всего интересного – и нефть, и оружие массового поражения, если не у Ирака то хоть у Ирана, угроза союзникам США, и всюду лезут русские, китайцы и северокорейцы. Вот в глубокой Африке к примеру ничего такого нету – и туда никто не суется. А на Ближнем Востоке и в собственно Европе ну просто деться некуда.

Турки построили на границе с Сирией 300 км капитальной бетонной стены.

- Лохи. - подумал Яценюк плавая в бассейне своей виллы в Майами. pic.twitter.com/DhbUySpTuu — Голос Мордора (@spacelordrock) 26 февраля 2017 г.

В общем выяснилось что никого новый владыка не бросит, не оставит европейцев своей милостию а наоборот пинками погонит их на передовую и образно говоря "на стены" – защищать крепость под названием "Запад". А может и не только образно. Вон Меркель уже согласилась отстегивать на оборону много дополнительных миллиардов от ВВП – а ведь Обама, такой обаятельный, ее кумир, годами не мог уболтать. А красавчик Дональд сказал: "Брошу и все!" И ведь подействовал этот шантаж. У России по словам вице-премьера Дмитрия Рогозина целых три союзника – армия, флот и военно-промышленный комплекс, и в славные времена президенства тов. Медведева его, комплекс этот, тоже активно пугали возможными закупками техники у стран НАТО чтоб сбить цены. Кое-что даже начали закупать, бронемашины итальянские, беспилотники израильские и прочую мелочь. Но совсем бросить родной ВПК даже и ДАМ вряд ли бы решился, хоть гражданскую авиацию и невзлюбил.

Роскосмосу поручено в первоочередном порядке внести в @Pravitelstvo_RF предложения по скорейшей модернизации Воронежского мехзавода и КБХА pic.twitter.com/gKB8avtYXj — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 февраля 2017 г.

Возвращаясь к собственно стене, можно вспомнить что из-за той самой первой, берлинской стены, западные солдаты за восточными гражданами наблюдали исключительно направляя на них пулемет. Так что готовы были стрелять не только гдровские пограничники. Говорят что где-то за современной стеной теперь есть и якобы наши союзники – кандидат в президенты Франции Марин Ле Пэн, венгерский премьер Орбан и прочие. Они как будто понимают как нам нужен был Крым, что это законная часть России и что военная база там у нас была еще во времена Наполеона. Но именно потому что европейцы и впрямь устали от беженцев из Сирии и антироссийских санкций мировой закулисой и был спешно брошен в бой строитель дядюшка Трамп – укреплять боевой дух и строить с помощью мастерка все новые фортификационные укрепления – так сказать, по гражданской специальности.

Конечно мы не будем тут разводить всякие "теории заговора" и утверждать что мастерок Трампа – это масонский символ, а вице-президент Пенс в твиттере "случайно" перепутал флаг Израиля и Никарагуа потому что на никарагуанском изображен треугольник в круге, похожий на мистический символ на однодолларовой купюре, с небезызвестным "всевидящим оком". Нет, знак доллара и прочие причиндалы – это не совсем ихний молот и серп. Но такая готовность физически отгородиться от всего остального мира означает для западной цивилизации явный курс на изоляцию, причем уже не России как при Обаме, а самой себя, в добровольно-принудительном порядке. А уж что за этим последует – обвал доллара и экономическая "великая депрессия" как после выхода той самой однодолларовой купюры с "треугольником" или наоборот всеобщее процветание – смотрите в следующей серии.