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Великая Западная стена

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Итак, свершилось – Америка начинает строительство великой стены на границе с Мексикой. Давно говорили – и вот началось всерьез. Нет, отдельные участки возводились там и сям, заборы этакие, однако систематического подхода не наблюдалось.
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Однако как пришел к власти ихний царь-надежа, товарищ Трамп, так дело поставили на промышленную основу, стали изыскивать средства и подрядчиков. А главный вопрос – кто мол все оплатит – новый президент решил по-американски остроумно и практично. Дескать, раз стена против мексиканцев, чтоб дрянь всякая не перелезала, то пусть мексиканцы и платят! Из налогов на импорт или еще как-нибудь. Такой вот рациональный подход.

А стена, напомним – это культовое сооружение. Это не просто некая физическая преграда между сопредельными территориями. Это политический символ. Вспомним знаменитую берлинскую стену, через которую все пробирались в Западный Берлин перебежчики, и подумаем о вещах более современных – скажем о строительстве заградительной системы "Стена" между Украиной и Россией, проекте бывшего премьера "Незалежной" Яценюка. Сколько ни говорили ему что русские танки это не остановит он продолжал строительство. Главное мол провести межу. И прибалты упражняются в стеностроении на восточной границе с той же целью – отделиться от соседа. Латвия уже больше двадцати километров забора отгрохала. Конечно на словах укрепляются против беженцев из Азии, но все же цель одна и та же – перенести пресловутую "берлинскую стену" как можно восточнее, к границе Евросоюза и НАТО. То есть ее, стену эту, не разрушили до основанья в ушедшем 1989 году, а просто перетащили.

И в далекой Америке то же самое. Нет, конечно в силу американского прагматизма стена должна и физически отсечь мексиканцев от благ западной цивилизации, недаром они тысячами выходят на митинги против Трампа и обещают преодолеть преграду любым способом – хоть по лестнице перелезть, хоть тоннель прокопать. Можно еще попробовать пойти на таран на авто, перелететь на воздушном шаре, да мало ли способов. Дешевая рабочая сила в сомбреро так и просится в Штаты, где много настоящих долларов а не мексиканских песо и жизнь красивая как голливудское кино. Но вот беда – кина не будет, глобализация кончилась. Об этом заявил лично президент Трамп, который выходит из всех торговых и военных договоров и закрывается суперстенкой, а "никто не умеет строить стены лучше его, уж поверьте", недаром столько лет в строительном бизнесе. Каких-то двенадцать миллиардов у.е. – и вот все построят как по волшебству.

Но если посмотреть на геополитическую обстановку в целом, то мы видим что и в оборонном плане все зоны влияния Америки закрываются невидимой преградой. То есть и Украина и Сирия как выяснилось будут находиться внутри "стены Трампа", или же Великой американской стены, а не снаружи как мы надеялись веря обещаниям новоизбранного президента, кстати учившегося и в военной академии. Пора купить себе губозакаточную машинку с триколором. Может старина Дональд и не вмешивался бы в дела других стран как и обещал, но уж больно много там всего интересного – и нефть, и оружие массового поражения, если не у Ирака то хоть у Ирана, угроза союзникам США, и всюду лезут русские, китайцы и северокорейцы. Вот в глубокой Африке к примеру ничего такого нету – и туда никто не суется. А на Ближнем Востоке и в собственно Европе ну просто деться некуда.

В общем выяснилось что никого новый владыка не бросит, не оставит европейцев своей милостию а наоборот пинками погонит их на передовую и образно говоря "на стены" – защищать крепость под названием "Запад". А может и не только образно. Вон Меркель уже согласилась отстегивать на оборону много дополнительных миллиардов от ВВП – а ведь Обама, такой обаятельный, ее кумир, годами не мог уболтать. А красавчик Дональд сказал: "Брошу и все!" И ведь подействовал этот шантаж. У России по словам вице-премьера Дмитрия Рогозина целых три союзника – армия, флот и военно-промышленный комплекс, и в славные времена президенства тов. Медведева его, комплекс этот, тоже активно пугали возможными закупками техники у стран НАТО чтоб сбить цены. Кое-что даже начали закупать, бронемашины итальянские, беспилотники израильские и прочую мелочь. Но совсем бросить родной ВПК даже и ДАМ вряд ли бы решился, хоть гражданскую авиацию и невзлюбил.

Возвращаясь к собственно стене, можно вспомнить что из-за той самой первой, берлинской стены, западные солдаты за восточными гражданами наблюдали исключительно направляя на них пулемет. Так что готовы были стрелять не только гдровские пограничники. Говорят что где-то за современной стеной теперь есть и якобы наши союзники – кандидат в президенты Франции Марин Ле Пэн, венгерский премьер Орбан и прочие. Они как будто понимают как нам нужен был Крым, что это законная часть России и что военная база там у нас была еще во времена Наполеона. Но именно потому что европейцы и впрямь устали от беженцев из Сирии и антироссийских санкций мировой закулисой и был спешно брошен в бой строитель дядюшка Трамп – укреплять боевой дух и строить с помощью мастерка все новые фортификационные укрепления – так сказать, по гражданской специальности.

Конечно мы не будем тут разводить всякие "теории заговора" и утверждать что мастерок Трампа – это масонский символ, а вице-президент Пенс в твиттере "случайно" перепутал флаг Израиля и Никарагуа потому что на никарагуанском изображен треугольник в круге, похожий на мистический символ на однодолларовой купюре, с небезызвестным "всевидящим оком". Нет, знак доллара и прочие причиндалы – это не совсем ихний молот и серп. Но такая готовность физически отгородиться от всего остального мира означает для западной цивилизации явный курс на изоляцию, причем уже не России как при Обаме, а самой себя, в добровольно-принудительном порядке. А уж что за этим последует – обвал доллара и экономическая "великая депрессия" как после выхода той самой однодолларовой купюры с "треугольником" или наоборот всеобщее процветание – смотрите в следующей серии.

27 февраля 2017, 18:25

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