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Мнение: Lexus NX AWD Sport – спорт для девочек

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Кроссовер премиум класса”, – говорят нам японские маркетологи. “Машина для девочек”, – решил я, и сейчас объясню почему.
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Lexus NX, конечно же, симпатичен. Этот бренд  вообще производит одни из самых красивых машин на рынке. Трапециевидная решетка – узнаваемый элемент марки, еще и сзади отлично прорифмован. Обратите внимание на то, как подчеркнуты фары.

Фото: Родион Газманов

Стремительный силуэт, красивые линии автомобиля. В комплектации Sport здесь есть еще и черная решетка радиатора, черные диски и зеркала. Отличные сиденья с боковой поддержкой и переключатель коробки в спортивный режим. В общем, все, чтобы вы почувствовали себя настоящим гонщиком. Кроме одного. Она не едет. Совсем. Вообще. Абсолютно и окончательно. Нет.

Lexus NX AWD Sport
Цена, руб 2 206 000
Цена в минимальной конфигурации, руб 2 521 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1986 / 150
Привод полный подключаемый
Разгон 0-100, сек 12,3
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 7,3/11,5
Снаряженная масса, кг 1630
Длина/ширина/высота, мм 4630/1845/1645
Объем багажника, л 500
Дорожный просвет, мм 185

Тому виной, я думаю, два фактора (готовьтесь к сюрпризу!): двигатель и коробка! (аудитория свистит). Ну не может нефорсированный двухлитровый двигатель тянуть 1,6 тонн. Не может. “Спортивная” версия примерно на сто двадцать килограмм легче базовой, но и это положения не спасает. При такой картине коробка-вариатор уже, казалось бы, не может испортить ситуацию, но это не так, потому что об эластичности (разгон от 80 до 120 км/ч) здесь тоже говорить не приходится. Так что о гоночных амбициях на время тест-драйва мне пришлось забыть.

Фото: Родион Газманов

Заглянем в салон. А красиво, между прочим. Красная кожа, алюминиевые вставки. Детали хорошо подогнаны, все смотрится гармонично и не скрипит.

Фото: Родион Газманов

Сиденья оказались довольно жесткими. Снова намек на спорт? А я тут пытаюсь смириться с тем, что машина не едет. Но салон и правда симпатичный. Знаете, в плане вождения, эта машина мне напомнила мой старый RAV4, 2004 года выпуска. Короткая база, мягкая подвеска, весьма удобный салон и угловатый экстерьер. 

Фото: Родион Газманов

Знаете, что находится с обратной стороны этой крышки?

Фото: Родион Газманов

Не угадали! Здесь находится самое настоящее зеркало! Зеркальце, точнее. Финальный аргумент. Это точно автомобиль для девочек. Я пытался представить себя Тони Монтана в этом автомобиле, и у меня не получилось (если вы понимаете тонкие намеки).

Фото: Родион Газманов

Приборная панель тут довольно стандартная для автомобилей Lexus. Ничего нового в этой модели не представлено. Тахометр, спидометр и дисплей посередине. Управление климатом (и погодой, да) уютно соседствует с аналоговыми часами, туманно намекающих на премиальность автомобиля. Чуть ниже находится переключатель режимов езды. Экономичный-экологичный, обычный и спорт.

Фото: Родион Газманов

Слева, ниже руля, управляются такие функции как подогрев руля, парктроник, открытие багажника и (ух ты!) – блокировка дифференциала. Вот такая неожиданная серьезная внедорожная функция у городского "девочкиного" кроссовера.

Фото: Родион Газманов

Меню немного проще, чем в других моделях. Возможно это из-за того, что привычная мне сенсорная панель в эту комплектацию не входит.

Фото: Родион Газманов

Автозвук здесь любопытный. В этой комплектации это не Mark Levinson, обычно установленный в “Лексусах”, а вариант попроще. И неожиданно он мне понравился больше. Хотя и пришлось немного покопаться в настройках. Никакого 3D-звука, дополнительной обработки и прочей ереси тут нет, и это даже хорошо. Уверенно прижимаем середину и верх. И немного прибавляем басы. Идеальное звучание для этой машины готово. Ухо не режет, но композиции читаются хорошо даже на небольшой громкости.

Фото: Родион Газманов

Гитара помещается в багажник на счет “раз”. Багажник в принципе небольшой, заявленные в ТТХ 500 литров, предполагаю, считались при снятой крышке, которая поднимается вместе с задней дверью.

Фото: Родион Газманов

Еще один взгляд назад, и перейдем к выводам. До сих пор я считал, что не бывает машин исключительно для девочек. Сегодня я забираю свои слова обратно. Красивый внешне, любопытный внутри, со всеми хитростями и приятностями, которыми оснащают свои автомобили японские инженеры, Lexus NX 200 AWD Sport – та самая машина для девочек. 200t – вариант с турбированным двигателем, конечно, едет куда интереснее и быстрее, но мы говорим сейчас именно о конкретной модели.

Фото: Родион Газманов

Если вы задумались о том, что жене/подруге/дочке нужно купить машину, и такую, чтобы она на ней не убилась, NX200 – ваш вариант. И если она хочет спортивную машину, приставка AWD Sport в названии - прекрасное оправдание выбора. Только не говорите ей, что единственное что тут может быть от спорта – теннисная ракетка в багажнике.

Обзор подготовлен для портала dni.ru

27 февраля 2017, 13:29

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