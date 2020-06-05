В ДТП с автобусом в Москве пострадали люди

Утром 5 июня на Рябиновой улице на западе столицы столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Nissan, передает сайт "Москва 24". В результате ДТП пострадали два человека. Находились они в иномарке или в общественном транспорте, не уточняется.

На месте аварии работают сотрудники полиции и медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.