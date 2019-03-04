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Авто

Возле посольства США в Москве грузовик сбил двух женщин

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Днем 4 марта возле посольства США в Москве грузовик KIA при движении задним ходом сбил двух женщин, передает "Вечерняя Москва". Сообщается, что автомобиль протащил их несколько метров. После того как очевидцы начали кричать, водитель остановился. Пострадавших доставили в больницу. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

4 марта 2019, 16:38

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