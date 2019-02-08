В Москве пострадавшую в жутком ДТП спасли на вертолете

Днем 8 февраля на 22-м километре Калужского шоссе в поселке Сосенки в Новой Москве столкнулись такси и легковой автомобиль, передает "Вечерняя Москва". По сообщениям очевидцев, в результате жуткого ДТП пострадали четыре человека. Трех из них доставили в больницу на машине скорой помощи, еще одну девушку эвакуировали с места столкновения на вертолете. Причина аварии устанавливается.
Телеведущая родит в ближайшем будущем
Общественность бурно отреагировала на заявление малышки
Теледива раскрыла интимные подробности личной жизни
Продюсер призывает отправить другого артиста