В маршрутке в Москве нашли бомбу

На Путилковском шоссе между станциями "Митино" и "Сходненская" на северо-западе Москвы было перекрыто движение, передает "Говорит Москва". В маршрутном такси был обнаружен бесхозный предмет. Обеспокоенные граждане тут же решили, что обнаружили бомбу. Очевидцы рассказывали журналистам о "заминированном автобусе". Однако проверка показала, что речь идет об обычной коробке, которая не представляет опасности.
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