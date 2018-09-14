На Урале пешехода насмерть сбили на трассе

Ранним утром 14 сентября на 351-м километре трассы Екатеринбург – Серов в Свердловской области автомобиль Daewoo Nexia сбил пешехода, который шел по дороге во встречном направлении, передает портал tagilcity.ru. От полученных травм он скончался на месте. За рулем иномарки находился 38-летний уроженец Узбекистана со стажем вождения один год. За это время он четырежды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.