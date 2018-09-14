Женщина-водитель сбила школьника на пешеходном переходе

Вечером 13 сентября на Цветном бульваре в городе Балахна Нижегородской области автомобиль Kia сбил школьника, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, передает портал newsnn.ru. За рулем иномарки находилась 50-летняя женщина-водитель с шестилетним стажем. Родители доставили ребенка в Центральную районную больницу. После осмотра его отпустили. Отмечается, что в момент ДТП он был без сопровождения взрослых.