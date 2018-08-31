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Авто

Юный волгоградец сбил девушку и протаранил магазин на угнанном авто

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Утром 31 августа в Тракторозаводском районе Волгограда автомобиль ВАЗ-2110 вылетел с проезжей части на тротуар, где протаранил торговый павильон, попутно задев девушку, передает портал novostivolgograda.ru. Машина скрылась с места ДТП. В городе был объявлен план "Перехват". Удалось установить, что за рулем машины находился 17-летний подросток. Автомобиль он угнал без спроса взял у родственников, у которых гостил. Заявлять об угоне они не стали. Однако молодому человеку все равно грозит наказание за езду без прав и ДТП.

31 августа 2018, 20:49

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