В Москве грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

Днем 6 апреля на Дмитровском шоссе в районе поворота на Северный проезд на севере Москвы пассажирский автобус, следующий по маршруту №763, столкнулся с грузовиком, передает РИА Новости. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением. От удара фура перевернулась. Автобус получил значительные технические повреждения. Никто из пассажиров не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
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