Названы любимые иномарки россиян

Автомобильные эксперты определили самые импортируемые на российский рынок иномарки. Лидером стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

По итогам прошлого года, в Россию завезли 12351 экземпляр данной модели. На втором месте оказался Lexus RX – 8583 единиц. На третьей позиции востребованных и любимых автомобилей иностранного производства Toyota Land Cruiser с 6238 экземплярами.

Четвертое и пятое место завоевали Mercedes-Benz GLC (6235 машин) и Lexus NX (6186 единиц) соответственно, передает телеканал "360". Также в топ-10 самых импортируемых иномарок вошли Mercedes-Benz GLE, Toyota Prius, Mercedes-Benz E-Klasse, Lexus LX и Toyota Corolla.

Всего в 2017 году на российскую территорию завезли 235 тысяч иностранных легковых автомобилей. Это на 0,5% больше, чем в 2016 году, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Напомним, в ноябре 2017 года маркетологи тоже проводили исследование о том, какие бренды предпочитают наши соотечественники. Тогда впервые за последние девять лет в десятку популярных марок вошла LADA.

Рейтинг был составлен на основании опроса владельцев автомобилей. На первом месте утвердился BMW. А самой популярной маркой внедорожников в России за первые девять месяцев 2017 года стал Renault.