Автоледи из Дзержинска устроила смертельное ДТП с тремя машинами

Смертельное ДТП произошло на Заревской объездной в Дзержинске. Об этом сообщает портал newsnn.ru.
По данным издания, виновницей стала 68-летняя автоледи, решившая пойти на обгон, но не убедившаяся в безопасности маневра. В результате столкнулись три автомобиля, женщина погибла на месте.
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