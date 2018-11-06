В ДТП с фурой в Ижевске пострадали дети

Днем 3 ноября напротив дома №17 на Воткинском шоссе в Ижевске грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом врезался в автомобиль Skoda, передает ИА "Удмуртия". В результате пострадали пассажиры легковушки – 30-летняя женщина и дети 2007-го, 2008-го и 2009-го годов рождения. Машина серьезно повреждена, однако дети не получили тяжелых травм. Их уберегли детские удерживающие устройства и ремни безопасности.
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