Под Омском перевернулся автобус с пассажирами

В 120 километрах от Омска съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус с 45 пассажирами, следовавший в город из Усть-Ишима, передает телеканал "360". ДТП случилось в момент обгона общественного транспорта грузовиком. Водитель автобуса слишком сильно принял вправо, уходя от столкновения. Ситуацию осложнили погодные условия – дорога была засыпана снегом.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 12 пассажиров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.