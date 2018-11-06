Под Омском перевернулся автобус с пассажирами

В 120 километрах от Омска съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус с 45 пассажирами, следовавший в город из Усть-Ишима, передает телеканал "360". ДТП случилось в момент обгона общественного транспорта грузовиком. Водитель автобуса слишком сильно принял вправо, уходя от столкновения. Ситуацию осложнили погодные условия – дорога была засыпана снегом.
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 12 пассажиров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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