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Авто

Под Омском перевернулся автобус с пассажирами

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В 120 километрах от Омска съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус с 45 пассажирами, следовавший в город из Усть-Ишима, передает телеканал "360". ДТП случилось в момент обгона общественного транспорта грузовиком. Водитель автобуса слишком сильно принял вправо, уходя от столкновения. Ситуацию осложнили погодные условия – дорога была засыпана снегом.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 12 пассажиров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

6 ноября 2018, 11:18

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