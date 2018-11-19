Исполнителя хита "Синий иней" с женой сбили на зебре

В Санкт-Петербурге разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП. В страшной аварии пострадали известный певец, исполнитель хита "Синий иней" и его супруга. Пожилую пару сбили на зебре.

За жизнь 75-летнего Валерия Ступаченко и его жены борются врачи Елизаветинской больницы Петербурга. Состояние певца оценивается как средней тяжести, у его супруги травмы более тяжелые.

Валерий Ступаченко долгие годы был солистом известной группы "Поющие гитары". Любители музыки всех возрастов хорошо помнят песню "Синий иней" в его исполнении. После происшествия артист успел предупредить коллег об отмене всех запланированных выступлений, передает StarHit.

О трагедии сообщил в соцсетях продюсер группы Сергей Дронов. "В 18:15 на пешеходном переходе у дома №14 по проспекту Просвещения машина сбила солиста "Поющих гитар" Валерия Ступаченко и его жену Веру, водитель скрылся с места преступления. С тяжелыми травмами они находятся в больнице. Если были очевидцы этого преступления, прошу обратиться в полицию", – написал продюсер.

Дронов просит у подписчиков помощи в поисках виновника ДТП. По его словам, он должен был встретиться с Валерием на репетиции. Но певец позвонил ему в час ночи и рассказал о трагедии. "Теперь у нас летят гастроли. Но сейчас очень хочется найти виновника происшествия", – сообщил Сергей.

Ранее "Дни.ру" сообщали о ДТП в подмосковном Подольске. Пострадали девушка и трехлетний ребенок, они госпитализированы. Авария произошла на Старосимферопольском шоссе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21041 проскочил на желтый и в лоб столкнулся с LADA Granta, ехавшей на зеленый сигнал светофора.